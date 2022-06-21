https://ria.ru/20220621/sony-1797097223.html

Sony покажет суперкамеру для смартфонов

Sony покажет суперкамеру для смартфонов - РИА Новости, 21.06.2022

Sony покажет суперкамеру для смартфонов

Компания Sony готовится представить фотосенсор разрешением 100 Мп, который предназначен для использования в смартфонах. Информацию об этом раскрыл известный... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:53

2022-06-21T16:53

2022-06-21T16:53

наука

технологии

samsung group

sony mobile communications

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Компания Sony готовится представить фотосенсор разрешением 100 Мп, который предназначен для использования в смартфонах. Информацию об этом раскрыл известный инсайдер Digital Chat Station.Датчик станет частью серии Sony IM8XX. Самой новой моделью в ней является 54-Мп сенсор IMX800, который использовался в серии Honor 70. Будущий сенсор адресован для смартфонов средне-высокого класса.Кроме того, в Sony работают над датчиками серии IMX9XX, которая будет более продвинутой и станет конкурентом топовым датчикам компании Samsung. Последняя уже анонсировал 200-мегапиксельный датчик HP1.Источник не раскрывает точные характеристики сенсоров, как и дату, когда они будут представлены. Именно японская корпорация является крупнейшим поставщиком датчиков для камер смартфонов — в 2021 году Sony заняла половину мирового рынка.

https://radiosputnik.ria.ru/20220615/kamery-1795173498.html

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Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, samsung group, sony mobile communications