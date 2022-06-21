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Sony покажет суперкамеру для смартфонов - РИА Новости, 21.06.2022
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Наука
https://ria.ru/20220621/sony-1797097223.html
Sony покажет суперкамеру для смартфонов
Sony покажет суперкамеру для смартфонов - РИА Новости, 21.06.2022
Sony покажет суперкамеру для смартфонов
Компания Sony готовится представить фотосенсор разрешением 100 Мп, который предназначен для использования в смартфонах. Информацию об этом раскрыл известный... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:53
2022-06-21T16:53
наука
технологии
samsung group
sony mobile communications
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Компания Sony готовится представить фотосенсор разрешением 100 Мп, который предназначен для использования в смартфонах. Информацию об этом раскрыл известный инсайдер Digital Chat Station.Датчик станет частью серии Sony IM8XX. Самой новой моделью в ней является 54-Мп сенсор IMX800, который использовался в серии Honor 70. Будущий сенсор адресован для смартфонов средне-высокого класса.Кроме того, в Sony работают над датчиками серии IMX9XX, которая будет более продвинутой и станет конкурентом топовым датчикам компании Samsung. Последняя уже анонсировал 200-мегапиксельный датчик HP1.Источник не раскрывает точные характеристики сенсоров, как и дату, когда они будут представлены. Именно японская корпорация является крупнейшим поставщиком датчиков для камер смартфонов — в 2021 году Sony заняла половину мирового рынка.
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технологии, samsung group, sony mobile communications
16:53 21.06.2022
 

Sony покажет суперкамеру для смартфонов

© SonySony Xperia 1 IV
Sony Xperia 1 IV
© Sony
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Компания Sony готовится представить фотосенсор разрешением 100 Мп, который предназначен для использования в смартфонах. Информацию об этом раскрыл известный инсайдер Digital Chat Station.
Датчик станет частью серии Sony IM8XX. Самой новой моделью в ней является 54-Мп сенсор IMX800, который использовался в серии Honor 70. Будущий сенсор адресован для смартфонов средне-высокого класса.
Кроме того, в Sony работают над датчиками серии IMX9XX, которая будет более продвинутой и станет конкурентом топовым датчикам компании Samsung. Последняя уже анонсировал 200-мегапиксельный датчик HP1.
Источник не раскрывает точные характеристики сенсоров, как и дату, когда они будут представлены. Именно японская корпорация является крупнейшим поставщиком датчиков для камер смартфонов — в 2021 году Sony заняла половину мирового рынка.
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15 июня, 02:00Сказано в эфире
Эксперт рассказал, нужно ли заклеивать камеры на смартфонах и ноутбуках
 
НаукаТехнологииSamsung GroupSony Mobile Communications
 
 
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