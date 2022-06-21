https://ria.ru/20220621/sochi-1797010996.html
В Сочи предупреждают о сильном ветре, граде, ливнях и смерчах
В Сочи предупреждают о сильном ветре, граде, ливнях и смерчах - РИА Новости, 21.06.2022
В Сочи предупреждают о сильном ветре, граде, ливнях и смерчах
Штормовое предупреждение по непогоде объявлено в Сочи до 24 июня, в этот период синоптики прогнозируют ливни с градом, смерчи, шквалистый ветер до 22 метров в... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:00
2022-06-21T14:00
2022-06-21T14:00
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СОЧИ, 21 июн – РИА Новости. Штормовое предупреждение по непогоде объявлено в Сочи до 24 июня, в этот период синоптики прогнозируют ливни с градом, смерчи, шквалистый ветер до 22 метров в секунду, подъем уровня воды в реках, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.По данным Краснодарского ЦГМС - филиала ФГБУ "СЦГМС ЧАМ", на реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.Сообщается, что наравне с ливнями на курорте возможен сход селевых потоков небольшого объема, а также формирование смерчей над морем в районе Магри – Весёлое до 25 июня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, сочи, краснодарский край, отдых на море
В Сочи предупреждают о сильном ветре, граде, ливнях и смерчах
Синоптики в Сочи прогнозируют сильный ветер, град, ливни и смерчи в ближайшие дни
СОЧИ, 21 июн – РИА Новости. Штормовое предупреждение по непогоде объявлено в Сочи до 24 июня, в этот период синоптики прогнозируют ливни с градом, смерчи, шквалистый ветер до 22 метров в секунду, подъем уровня воды в реках, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
По данным Краснодарского ЦГМС - филиала ФГБУ "СЦГМС ЧАМ", на реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.
Сообщается, что наравне с ливнями на курорте возможен сход селевых потоков небольшого объема, а также формирование смерчей над морем в районе Магри – Весёлое до 25 июня.