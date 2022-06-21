Рейтинг@Mail.ru
В Сочи предупреждают о сильном ветре, граде, ливнях и смерчах - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220621/sochi-1797010996.html
В Сочи предупреждают о сильном ветре, граде, ливнях и смерчах
В Сочи предупреждают о сильном ветре, граде, ливнях и смерчах - РИА Новости, 21.06.2022
В Сочи предупреждают о сильном ветре, граде, ливнях и смерчах
Штормовое предупреждение по непогоде объявлено в Сочи до 24 июня, в этот период синоптики прогнозируют ливни с градом, смерчи, шквалистый ветер до 22 метров в... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:00
2022-06-21T14:00
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
сочи
краснодарский край
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699947_6:0:1119:626_1920x0_80_0_0_9066e2dda8278258a66e7ae4d13f0908.jpg
СОЧИ, 21 июн – РИА Новости. Штормовое предупреждение по непогоде объявлено в Сочи до 24 июня, в этот период синоптики прогнозируют ливни с градом, смерчи, шквалистый ветер до 22 метров в секунду, подъем уровня воды в реках, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.По данным Краснодарского ЦГМС - филиала ФГБУ "СЦГМС ЧАМ", на реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.Сообщается, что наравне с ливнями на курорте возможен сход селевых потоков небольшого объема, а также формирование смерчей над морем в районе Магри – Весёлое до 25 июня.
https://ria.ru/20220620/sochi-1796729183.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699947_278:0:1113:626_1920x0_80_0_0_fd92a646840866f21262e3402bb45e11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, сочи, краснодарский край, отдых на море
14:00 21.06.2022
 
В Сочи предупреждают о сильном ветре, граде, ливнях и смерчах

Синоптики в Сочи прогнозируют сильный ветер, град, ливни и смерчи в ближайшие дни

© Фото : @AlekseiKopaigorodskii/TelegramПодтопления в Сочи
Подтопления в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : @AlekseiKopaigorodskii/Telegram
Читать ria.ru в
СОЧИ, 21 июн – РИА Новости. Штормовое предупреждение по непогоде объявлено в Сочи до 24 июня, в этот период синоптики прогнозируют ливни с градом, смерчи, шквалистый ветер до 22 метров в секунду, подъем уровня воды в реках, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
По данным Краснодарского ЦГМС - филиала ФГБУ "СЦГМС ЧАМ", на реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.
Сообщается, что наравне с ливнями на курорте возможен сход селевых потоков небольшого объема, а также формирование смерчей над морем в районе Магри – Весёлое до 25 июня.
Побережье Черного моря. Поселок Дагомыс - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 14:31Туризм
В Сочи открыли второй экопляж
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыСочиКраснодарский крайОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала