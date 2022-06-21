https://ria.ru/20220621/sobyanin-1797094449.html

Путин поздравил Собянина с днем рождения

Путин поздравил Собянина с днем рождения - РИА Новости, 21.06.2022

Путин поздравил Собянина с днем рождения

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с днем рождения. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:47

2022-06-21T16:47

2022-06-21T17:01

владимир путин

сергей собянин

политика

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768715347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7068b88a8fcc060006131c19f392b637.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с днем рождения."Сергей Семенович, у вас день рождения, мы вас все поздравляем. И вы проводите свой день рождения, как мы видим все, на рабочем месте. Хочу пожелать, чтобы все у вас было в порядке и на этом рабочем месте, и в семье. Вам всего самого доброго, и вашим близким желаю всего самого хорошего. Поздравляю вас с днем рождения", - сказал Путин.Столичного мэра также поздравил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. "С днем рождения, Сергей Семенович! Москва – лучший город Земли! Благодаря вашей работе сохраняется неповторимый облик столицы, создается комфортная городская среда, внедряются новые современные технологии, комплексно решаются вопросы социально-экономического развития", - написал Шапошников в своем Telegram-канале. Он отметил, что на сегодняшний день у Москвы учатся, с нее берут пример, это результат личного вклада мэра, его огромной энергии и трудолюбия."От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо нашего любимого города", - добавил Шапошников.

https://ria.ru/20220531/zarplata-1792010590.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, сергей собянин, политика, москва, россия