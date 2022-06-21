https://ria.ru/20220621/sobyanin-1797094449.html
Путин поздравил Собянина с днем рождения
Путин поздравил Собянина с днем рождения - РИА Новости, 21.06.2022
Путин поздравил Собянина с днем рождения
Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с днем рождения. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:47
2022-06-21T16:47
2022-06-21T17:01
владимир путин
сергей собянин
политика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с днем рождения."Сергей Семенович, у вас день рождения, мы вас все поздравляем. И вы проводите свой день рождения, как мы видим все, на рабочем месте. Хочу пожелать, чтобы все у вас было в порядке и на этом рабочем месте, и в семье. Вам всего самого доброго, и вашим близким желаю всего самого хорошего. Поздравляю вас с днем рождения", - сказал Путин.Столичного мэра также поздравил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. "С днем рождения, Сергей Семенович! Москва – лучший город Земли! Благодаря вашей работе сохраняется неповторимый облик столицы, создается комфортная городская среда, внедряются новые современные технологии, комплексно решаются вопросы социально-экономического развития", - написал Шапошников в своем Telegram-канале. Он отметил, что на сегодняшний день у Москвы учатся, с нее берут пример, это результат личного вклада мэра, его огромной энергии и трудолюбия."От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо нашего любимого города", - добавил Шапошников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, сергей собянин, политика, москва, россия
16:47 21.06.2022 (обновлено: 17:01 21.06.2022)
Путин поздравил Собянина с днем рождения
Путин поздравил Собянина с днем рождения и пожелал, чтобы у него все было в порядке
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с днем рождения.
"Сергей Семенович, у вас день рождения, мы вас все поздравляем. И вы проводите свой день рождения, как мы видим все, на рабочем месте. Хочу пожелать, чтобы все у вас было в порядке и на этом рабочем месте, и в семье. Вам всего самого доброго, и вашим близким желаю всего самого хорошего. Поздравляю вас с днем рождения", - сказал Путин.
Столичного мэра также поздравил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. "С днем рождения, Сергей Семенович! Москва – лучший город Земли! Благодаря вашей работе сохраняется неповторимый облик столицы, создается комфортная городская среда, внедряются новые современные технологии, комплексно решаются вопросы социально-экономического развития", - написал Шапошников в своем Telegram-канале. Он отметил, что на сегодняшний день у Москвы учатся, с нее берут пример, это результат личного вклада мэра, его огромной энергии и трудолюбия.
"От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо нашего любимого города", - добавил Шапошников.