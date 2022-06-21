https://ria.ru/20220621/sobaka-invalid-1796655163.html

Собака - инвалид: как сделать, чтобы она жила обычной жизнью

Собака - инвалид: как сделать, чтобы она жила обычной жизнью - РИА Новости, 21.06.2022

Собака - инвалид: как сделать, чтобы она жила обычной жизнью

Животные с особенностями здоровья реже находят семью и вынуждены доживать в приютах. Почему так происходит? Стоит ли бояться принять в семью особенное животное? Какие трудности встают на пути владельца таких собак? И правда ли, что любовь между человеком и собакой возникает с первого взгляда?

2022-06-21T12:00

2022-06-21T12:00

2022-06-21T12:00

зверокаст

животные

бездомные животные

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Собака - инвалид: как сделать, чтобы она жила обычной жизнью Животные с особенностями здоровья реже находят семью и вынуждены доживать в приютах. Почему так происходит? Стоит ли бояться принять в семью особенное животное? Какие трудности встают на пути владельца таких собак? И правда ли, что любовь между человеком и собакой возникает с первого взгляда? audio/mpeg

Собака - инвалид: как сделать, чтобы она жила обычной жизнью Животные с особенностями здоровья реже находят семью и вынуждены доживать в приютах. Почему так происходит? Стоит ли бояться принять в семью особенное животное? Какие трудности встают на пути владельца таких собак? И правда ли, что любовь между человеком и собакой возникает с первого взгляда? audio/mpeg

О том, как живут собаки-инвалиды сегодня мы поговорили с Алиной Кобыш – хозяйкой особенной собаки Бонни и Игорем Молоковым руководителем центра реабилитации бездомных животных "Республика Друг". Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анастасия Полозова, Иван ГромовМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

животные, бездомные животные, аудио