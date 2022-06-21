https://ria.ru/20220621/smuzi-1796915198.html

Диетолог рассказала, как правильно пить смузи

Диетолог рассказала, как правильно пить смузи - РИА Новости, 21.06.2022

Диетолог рассказала, как правильно пить смузи

Пить смузи лучше сразу после приготовления, медленно и небольшими глотками, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T06:19

2022-06-21T06:19

2022-06-21T06:19

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пить смузи лучше сразу после приготовления, медленно и небольшими глотками, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в день смузи."Следует помнить, что смузи не подлежит хранению, его следует употреблять непосредственно после приготовления. При этом важно помнить, что когда мы едим, чувство насыщения возникает не сразу, поэтому и принимать пищу, и пить смузи лучше медленно. Это поможет утолить голод и избежать переедания ", — рассказала Стародубова.Она отметила, что если смузи покупается уже готовый, необходимо соблюдать условия и сроки хранения продукта.

https://ria.ru/20220621/smuzi-1796909734.html

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общество, москва, россия, здоровье, антонина стародубова