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Диетолог рассказала, как правильно пить смузи - РИА Новости, 21.06.2022
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ЗОЖ
https://ria.ru/20220621/smuzi-1796915198.html
Диетолог рассказала, как правильно пить смузи
Диетолог рассказала, как правильно пить смузи - РИА Новости, 21.06.2022
Диетолог рассказала, как правильно пить смузи
Пить смузи лучше сразу после приготовления, медленно и небольшими глотками, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T06:19
2022-06-21T06:19
зож
общество
москва
россия
здоровье
антонина стародубова
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пить смузи лучше сразу после приготовления, медленно и небольшими глотками, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в день смузи."Следует помнить, что смузи не подлежит хранению, его следует употреблять непосредственно после приготовления. При этом важно помнить, что когда мы едим, чувство насыщения возникает не сразу, поэтому и принимать пищу, и пить смузи лучше медленно. Это поможет утолить голод и избежать переедания ", — рассказала Стародубова.Она отметила, что если смузи покупается уже готовый, необходимо соблюдать условия и сроки хранения продукта.
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общество, москва, россия, здоровье, антонина стародубова
06:19 21.06.2022
 
Диетолог рассказала, как правильно пить смузи

Главный диетолог Москвы Стародубова посоветовала пить смузи сразу после приготовления

© Depositphotos / RoneDyaСмузи
Смузи - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Depositphotos / RoneDya
Смузи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пить смузи лучше сразу после приготовления, медленно и небольшими глотками, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в день смузи.
"Следует помнить, что смузи не подлежит хранению, его следует употреблять непосредственно после приготовления. При этом важно помнить, что когда мы едим, чувство насыщения возникает не сразу, поэтому и принимать пищу, и пить смузи лучше медленно. Это поможет утолить голод и избежать переедания ", — рассказала Стародубова.
Она отметила, что если смузи покупается уже готовый, необходимо соблюдать условия и сроки хранения продукта.
Смузи - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
03:28ЗОЖ
Диетолог рассказала, что нельзя добавлять в смузи
 
ЗОЖОбществоМоскваРоссияЗдоровьеАнтонина Стародубова
 
 
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