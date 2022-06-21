https://ria.ru/20220621/smuzi-1796915198.html
Диетолог рассказала, как правильно пить смузи
Диетолог рассказала, как правильно пить смузи - РИА Новости, 21.06.2022
Диетолог рассказала, как правильно пить смузи
Пить смузи лучше сразу после приготовления, медленно и небольшими глотками, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T06:19
2022-06-21T06:19
2022-06-21T06:19
зож
общество
москва
россия
здоровье
антонина стародубова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572370625_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_688ef265cb909b2b650afba85ac20edd.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пить смузи лучше сразу после приготовления, медленно и небольшими глотками, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в день смузи."Следует помнить, что смузи не подлежит хранению, его следует употреблять непосредственно после приготовления. При этом важно помнить, что когда мы едим, чувство насыщения возникает не сразу, поэтому и принимать пищу, и пить смузи лучше медленно. Это поможет утолить голод и избежать переедания ", — рассказала Стародубова.Она отметила, что если смузи покупается уже готовый, необходимо соблюдать условия и сроки хранения продукта.
https://ria.ru/20220621/smuzi-1796909734.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572370625_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_340dc4122a11e71508a478a95f9ab474.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, здоровье, антонина стародубова
Диетолог рассказала, как правильно пить смузи
Главный диетолог Москвы Стародубова посоветовала пить смузи сразу после приготовления