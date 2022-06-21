https://ria.ru/20220621/smuzi-1796909734.html

Диетолог рассказала, что нельзя добавлять в смузи

Диетолог рассказала, что нельзя добавлять в смузи - РИА Новости, 21.06.2022

Диетолог рассказала, что нельзя добавлять в смузи

Овощи, фрукты и ягоды, цельные злаки и орехи, молочные или кисломолочные продукты пониженной жирности являются вкусными и полезными компонентами смузи, а от... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T03:28

2022-06-21T03:28

2022-06-21T03:28

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антонина стародубова

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Овощи, фрукты и ягоды, цельные злаки и орехи, молочные или кисломолочные продукты пониженной жирности являются вкусными и полезными компонентами смузи, а от добавления сахара и сахаросодержащих продуктов лучше отказаться, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в день смузи.По её словам, с учетом пищевой ценности и калорийности смузи все же следует рассматривать в качестве жидкого блюда. Преимущества смузи перед свежевыжатыми соками заключается в том, что пищевые волокна, входящие в состав овощей и фруктов, не удаляются в результате отжима."Но при этом необходимо учитывать, что дополнительная обработка в виде значительного измельчения все же приводит к более быстрому усвоению углеводов и некоторым потерям витаминов по сравнению с потреблением свежих фруктов и овощей. То есть если выбирать между свежим яблоком и пюре из свежего яблока, то целый фрукт, не подвергаемый никакой технологической обработке – предпочтительнее", — добавила диетолог.

https://rsport.ria.ru/20220617/produkty-1796316869.html

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общество, москва, россия, здоровье, антонина стародубова