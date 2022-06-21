https://ria.ru/20220621/sloveniya-1797021226.html

Словения отправила Украине 35 югославских БМП М-80

Словения отправила Украине 35 югославских БМП М-80 - РИА Новости, 21.06.2022

Словения отправила Украине 35 югославских БМП М-80

Власти Словении передали Украине и отправили железнодорожным составом 35 БМП югославского производства М-80, передает портал 24ur.com. "Словения передала в дар... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:08

2022-06-21T14:08

2022-06-21T14:27

специальная военная операция на украине

словения

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БЕЛГРАД, 21 июн – РИА Новости. Власти Словении передали Украине и отправили железнодорожным составом 35 БМП югославского производства М-80, передает портал 24ur.com. "Словения передала в дар Украине БМП, 35 машин с пушкой калибра 20 миллиметров, еще югославского производства", - заявил порталу министр обороны Марьян Шарец.На приложенных фотографиях БМП погружены на железнодорожные платформы и готовы к отправке на Украину через Польшу на станции Престранек в центральной части Словении. Уточняется, что США за это направят финансовую помощь официальной Любляне на приобретение новой военной техники. Сумма не раскрывается.В конце февраля бывший глава МО Словении Матей Тонин заявлял, что Любляна передаст Киеву каски, винтовки и боеприпасы. Словения с правительством Германии также вела подготовку к поставкам Украине нескольких десятков танков М-84, югославской модификации Т-72, операция может пройти в рамках кругового обмена: Любляна направит Киеву танки, взамен Берлин поставит в Словению немецкие боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры Fuchs. Словенцы выражали желание получить из Германии танки Leopard 2, бронетранспортеры Boxer и Puma. Об итоге переговоров не сообщалось.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220616/ukraina-1795759028.html

https://ria.ru/20220619/evrosoyuz-1796215877.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

словения, в мире, украина, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр