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СК возбудил новые дела из-за обстрелов мирных жителей Донбасса

СК возбудил новые дела из-за обстрелов мирных жителей Донбасса - РИА Новости, 21.06.2022

СК возбудил новые дела из-за обстрелов мирных жителей Донбасса

Следственный Комитет возбудил новые уголовные дела об обстрелах мирных жителей Донбасса в отношении военных 24 отдельной механизированной бригады, 25 отдельной... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T10:19

2022-06-21T10:19

2022-06-21T10:19

специальная военная операция на украине

жкх

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донецк (днр)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Следственный Комитет возбудил новые уголовные дела об обстрелах мирных жителей Донбасса в отношении военных 24 отдельной механизированной бригады, 25 отдельной парашютно-десантной бригады, 30 отдельной механизированной бригады, 56 отдельной мотопехотной бригады украинских войск, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственным комитетом России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ в отношении военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Довбича, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко", - говорится в сообщении.По данным ведомства, с 19 по 20 июня указанные украинские военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Макеевка и населенном пункте Лесной в ДНР, а также в городах Первомайск, Попасная, Ирмино, Стаханов, Красный Луч и населенном пункте Калиново в ЛНР.Отмечается, что после обстрелов Донецка, Горловки, Макеевки и Лесного восемь мирных жителей получили ранения, погибли трое мирных жителей, повреждены 31 дом и объект гражданской инфраструктуры. В результате артиллерийских обстрелов Первомайска, Попасной, Ирмина, Стаханова, Красного Луча и Калинова в ЛНР получили ранения двое мирных жителей, повреждены 25 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здания двух школ и детского сада. Кроме того, в больницы ЛНР за медицинской помощью обратились трое мирных жителей, получивших ранения в результате артиллерийских обстрелов города Северодонецка в июне 2022 года.

https://ria.ru/20220620/obstrely-1796750713.html

https://ria.ru/20220618/obstrely-1796492316.html

луганская народная республика

россия

донецк (днр)

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жкх, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, донецк (днр), ситуация в днр и лнр