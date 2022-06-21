09:13 21.06.2022 (обновлено: 16:24 21.06.2022)
Шольц резко ответил на критику со стороны Украины
Канцлер Германии Шольц отверг критику из-за медленных поставок вооружений Украине
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Münchner Merkur.
"Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса", — заявил он.
"Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса", — заявил он.
Канцлер добавил, что если Германия поставляет самые современные системы вооружения, такие как гаубицы или зенитные комплексы, то солдаты должны быть хорошо подготовлены для их использования, иначе это оружие будет неэффективным, кроме того, для таких систем нужны боеприпасы.
Шольц отметил, что тот, кто думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибается.
"Я осознаю, что должен терпеть критику. Но я не позволю отговорить себя вести уравновешенный курс", — резюмировал канцлер.
Шольц отметил, что тот, кто думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибается.
"Я осознаю, что должен терпеть критику. Но я не позволю отговорить себя вести уравновешенный курс", — резюмировал канцлер.
Власти Украины неоднократно обращались к странам Запада с просьбой наладить передачу оружия. Так, Киев не раз обвинял Германию в слишком медленных темпах поставок различных видов вооружений. Выступая на форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.
Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для Вооруженных сил России.
Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для Вооруженных сил России.
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