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Шольц резко ответил на критику со стороны Украины - РИА Новости, 21.06.2022
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Шольц резко ответил на критику со стороны Украины
Шольц резко ответил на критику со стороны Украины - РИА Новости, 21.06.2022
Шольц резко ответил на критику со стороны Украины
Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Münchner Merkur. "Многое из того, что говорят в этой... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T09:13
2022-06-21T16:24
в мире
германия
украина
олаф шольц
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Münchner Merkur. "Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса", — заявил он. Канцлер добавил, что если Германия поставляет самые современные системы вооружения, такие как гаубицы или зенитные комплексы, то солдаты должны быть хорошо подготовлены для их использования, иначе это оружие будет неэффективным, кроме того, для таких систем нужны боеприпасы. Шольц отметил, что тот, кто думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибается. "Я осознаю, что должен терпеть критику. Но я не позволю отговорить себя вести уравновешенный курс", — резюмировал канцлер. Власти Украины неоднократно обращались к странам Запада с просьбой наладить передачу оружия. Так, Киев не раз обвинял Германию в слишком медленных темпах поставок различных видов вооружений. Выступая на форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают. Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для Вооруженных сил России.
https://ria.ru/20220620/peregovory-1796639353.html
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в мире, германия, украина, олаф шольц
09:13 21.06.2022 (обновлено: 16:24 21.06.2022)
 
Шольц резко ответил на критику со стороны Украины

Канцлер Германии Шольц отверг критику из-за медленных поставок вооружений Украине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Münchner Merkur.

"Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса", — заявил он.
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Канцлер добавил, что если Германия поставляет самые современные системы вооружения, такие как гаубицы или зенитные комплексы, то солдаты должны быть хорошо подготовлены для их использования, иначе это оружие будет неэффективным, кроме того, для таких систем нужны боеприпасы.

Шольц отметил, что тот, кто думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибается.

"Я осознаю, что должен терпеть критику. Но я не позволю отговорить себя вести уравновешенный курс", — резюмировал канцлер.
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Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для Вооруженных сил России.
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