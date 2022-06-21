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СМИ: совладельцы "Трансмашхолдинга" создают сервис шеринга станков
СМИ: совладельцы "Трансмашхолдинга" создают сервис шеринга станков - РИА Новости, 21.06.2022
СМИ: совладельцы "Трансмашхолдинга" создают сервис шеринга станков
Акционеры "Трансмашхолдинга" (ТМХ) с партнерами создают сервис по шерингу станков для российских производителей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на главу РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T05:46
2022-06-21T05:46
2022-06-21T05:46
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Акционеры "Трансмашхолдинга" (ТМХ) с партнерами создают сервис по шерингу станков для российских производителей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на главу предприятия Кирилла Липу.По его словам, особую актуальность вопрос шеринга оборудования приобрел в связи с отказом ряда зарубежных поставщиков работать с российскими компаниями после начала специальной военной операции на территории Украины.Уточняется, что у ТМХ уже есть приложение "Смартфорс", позволяющее разделять использование станков среди предприятий холдинга. Фрилансер, зарегистрированный в системе, по запросу выясняет возможности оборудования на конкретном предприятии, чтобы выпустить детали для завода в другом регионе. Заказчик размещает заявку и ждет отклика на проведение технического аудита оборудования на этом предприятии. После того как на заводе сделано техническое заключение с подтверждением, что данный станок способен изготовить необходимые детали, можно размещать заказ на производство.Как отметил Липа, все привлекаемые специалисты аккредитованы и им даются соответствующие полномочия для выезда на площадку завода. Всего на платформе уже зарегистрировалось более 2500 физлиц. "По сути, это агрегатор станков – или биржа мощностей, о которой многие говорили и которую мы сделали", – заключил топ-менеджер.
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экономика, технологии, россия, кирилл липа, москва, трансмашхолдинг
СМИ: совладельцы "Трансмашхолдинга" создают сервис шеринга станков
"Ведомости": акционеры "Трансмашхолдинга" с партнерами создают сервис шеринга станков
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости.
Акционеры "Трансмашхолдинга" (ТМХ) с партнерами создают сервис по шерингу станков для российских производителей, сообщает
газета "Ведомости" со ссылкой на главу предприятия Кирилла Липу.
"ТМХ совместно со "Станкоремсервисом" и пятью крупнейшими холдингами страны в самых разных отраслях промышленности предложили создать платформу, которая позволит совместно использовать имеющиеся промышленные установки и поддерживать их в работоспособном состоянии. А в недалеком будущем еще и снабжать их необходимыми расходными материалами и комплектующими", – рассказал Липа
газете на Петербургском международном экономическом форуме.
По его словам, особую актуальность вопрос шеринга оборудования приобрел в связи с отказом ряда зарубежных поставщиков работать с российскими компаниями после начала специальной военной операции на территории Украины
.
Уточняется, что у ТМХ уже есть приложение "Смартфорс", позволяющее разделять использование станков среди предприятий холдинга. Фрилансер, зарегистрированный в системе, по запросу выясняет возможности оборудования на конкретном предприятии, чтобы выпустить детали для завода в другом регионе. Заказчик размещает заявку и ждет отклика на проведение технического аудита оборудования на этом предприятии. После того как на заводе сделано техническое заключение с подтверждением, что данный станок способен изготовить необходимые детали, можно размещать заказ на производство.
Как отметил Липа, все привлекаемые специалисты аккредитованы и им даются соответствующие полномочия для выезда на площадку завода. Всего на платформе уже зарегистрировалось более 2500 физлиц. "По сути, это агрегатор станков – или биржа мощностей, о которой многие говорили и которую мы сделали", – заключил топ-менеджер.