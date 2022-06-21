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В СФ поддержали идею усилить охрану границ из-за возможного расширения НАТО

В СФ поддержали идею усилить охрану границ из-за возможного расширения НАТО - РИА Новости, 21.06.2022

В СФ поддержали идею усилить охрану границ из-за возможного расширения НАТО

Охрана российских границ должна быть усилена в связи с возможным вступлением в НАТО Финляндии и Швеции с учётом того, что приграничное сотрудничество в этом... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:54

2022-06-21T14:54

2022-06-21T14:54

здоровье - общество

николай патрушев

нато

финляндия

швеция

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Охрана российских границ должна быть усилена в связи с возможным вступлением в НАТО Финляндии и Швеции с учётом того, что приграничное сотрудничество в этом регионе будет сворачиваться, считает сенатор Ольга Ковитиди.Охрана российских границ должна быть усилена с учетом новых угроз, в том числе возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил ранее во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Заявление Николая Патрушева чрезвычайно актуально и своевременно. Новые вызовы, появляющиеся после возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, требуют принятия дополнительного комплекса мер, направленных на охрану и защиту государственной границы России в связи со свертыванием приграничного сотрудничества европейских государств с Российской Федерацией", - сказала Ковитиди РИА Новости.

финляндия

швеция

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здоровье - общество, николай патрушев, нато, финляндия, швеция