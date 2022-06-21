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В СФ поддержали идею усилить охрану границ из-за возможного расширения НАТО
В СФ поддержали идею усилить охрану границ из-за возможного расширения НАТО - РИА Новости, 21.06.2022
В СФ поддержали идею усилить охрану границ из-за возможного расширения НАТО
Охрана российских границ должна быть усилена в связи с возможным вступлением в НАТО Финляндии и Швеции с учётом того, что приграничное сотрудничество в этом... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:54
2022-06-21T14:54
2022-06-21T14:54
здоровье - общество
николай патрушев
нато
финляндия
швеция
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Охрана российских границ должна быть усилена в связи с возможным вступлением в НАТО Финляндии и Швеции с учётом того, что приграничное сотрудничество в этом регионе будет сворачиваться, считает сенатор Ольга Ковитиди.Охрана российских границ должна быть усилена с учетом новых угроз, в том числе возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил ранее во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Заявление Николая Патрушева чрезвычайно актуально и своевременно. Новые вызовы, появляющиеся после возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, требуют принятия дополнительного комплекса мер, направленных на охрану и защиту государственной границы России в связи со свертыванием приграничного сотрудничества европейских государств с Российской Федерацией", - сказала Ковитиди РИА Новости.
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здоровье - общество, николай патрушев, нато, финляндия, швеция
В СФ поддержали идею усилить охрану границ из-за возможного расширения НАТО
Сенатор Ковитиди: необходимо усилить границы из-за планов приема в НАТО Швеции и Финляндии
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Охрана российских границ должна быть усилена в связи с возможным вступлением в НАТО Финляндии и Швеции с учётом того, что приграничное сотрудничество в этом регионе будет сворачиваться, считает сенатор Ольга Ковитиди.
Охрана российских границ должна быть усилена с учетом новых угроз, в том числе возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил ранее во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
.
"Заявление Николая Патрушева чрезвычайно актуально и своевременно. Новые вызовы, появляющиеся после возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, требуют принятия дополнительного комплекса мер, направленных на охрану и защиту государственной границы России в связи со свертыванием приграничного сотрудничества европейских государств с Российской Федерацией", - сказала Ковитиди РИА Новости.