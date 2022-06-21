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В ЛНР заявили о расстреле украинских военных на "Азоте" сослуживцами - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/severodonetsk-1796993258.html
В ЛНР заявили о расстреле украинских военных на "Азоте" сослуживцами
В ЛНР заявили о расстреле украинских военных на "Азоте" сослуживцами - РИА Новости, 21.06.2022
В ЛНР заявили о расстреле украинских военных на "Азоте" сослуживцами
Украинские вооруженные формирования, заблокированные на заводе "Азот", расстреляли 5 своих бойцов, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:54
2022-06-21T13:49
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
северодонецк
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования, заблокированные на заводе "Азот", расстреляли 5 своих бойцов, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Также уже подтверждено, что на предприятии "Азот" было расстреляно 5 военнослужащих украинских своими же, скажем так, побратимами", - сказал он в эфире "Первого канала"."Абсолютно никак не пытаются забирать тела - они пытаются только забирать документы. Дабы обезличить труп, даны указания вышестоящему руководству, чтобы все документы, удостоверяющие личность погибших военнослужащих вооруженных формирований Украины, их товарищами изымаются. Таким образом они обезличивают этот труп, и в дальнейшем родственники не узнают судьбу своих близких", - добавил он.Химкомбинат "Азот" находится в городе Северодонецк ЛНР. На данный момент территория завода подконтрольна украинским вооруженным формированиям. При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия. По данным Минобороны России, отступая из жилой застройки Северодонецка, боевики вывели из города в промзону комбината сотни мирных жителей, чтобы прикрываться ими как живым щитом.
https://ria.ru/20220619/boeviki-1796540508.html
луганская народная республика
северодонецк
россия
украина
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в мире, луганская народная республика, северодонецк, россия, украина, ситуация в днр и лнр
12:54 21.06.2022 (обновлено: 13:49 21.06.2022)
 
В ЛНР заявили о расстреле украинских военных на "Азоте" сослуживцами

Представитель ЛНР Марочко: украинские военные расстреляли пятерых сослуживцев на "Азоте"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУлица, ведущая к химическому комбинату "Азот" в Северодонецке
Улица, ведущая к химическому комбинату Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Улица, ведущая к химическому комбинату "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования, заблокированные на заводе "Азот", расстреляли 5 своих бойцов, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Также уже подтверждено, что на предприятии "Азот" было расстреляно 5 военнослужащих украинских своими же, скажем так, побратимами", - сказал он в эфире "Первого канала".
"Абсолютно никак не пытаются забирать тела - они пытаются только забирать документы. Дабы обезличить труп, даны указания вышестоящему руководству, чтобы все документы, удостоверяющие личность погибших военнослужащих вооруженных формирований Украины, их товарищами изымаются. Таким образом они обезличивают этот труп, и в дальнейшем родственники не узнают судьбу своих близких", - добавил он.
Химкомбинат "Азот" находится в городе Северодонецк ЛНР. На данный момент территория завода подконтрольна украинским вооруженным формированиям. При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия. По данным Минобороны России, отступая из жилой застройки Северодонецка, боевики вывели из города в промзону комбината сотни мирных жителей, чтобы прикрываться ими как живым щитом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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