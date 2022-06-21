https://ria.ru/20220621/semenchenko-1797125634.html

Экс-депутата Рады Семенченко отпустили под домашний арест

Экс-депутата Рады Семенченко отпустили под домашний арест - РИА Новости, 21.06.2022

Экс-депутата Рады Семенченко отпустили под домашний арест

Суд на Украине изменил меру пресечения бывшему депутату, экс-командиру батальона "Донбасс" Семену Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T18:18

2022-06-21T18:18

2022-06-21T18:26

специальная военная операция на украине

в мире

семен семенченко

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Суд на Украине изменил меру пресечения бывшему депутату, экс-командиру батальона "Донбасс" Семену Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию частной военной компании (ЧВК), с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, его могут отправить в зону боевых действий в Донбасс, сообщает издание "Украинская правда".В июле 2021 Соломенский районный суд Киева отправил Семенченко в СИЗО. Экс-депутат проходит подозреваемым по делу о создании частной военной компании. По данным Службы безопасности Украины, ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. Кроме того, его подозревали в организации обстрела из гранатомета здания телеканала "112 Украина", произошедшего летом 2019 года."Киевский апелляционный суд изменил Семену Семенченко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, главное управление разведки министерства обороны просило отпустить командира батальона "Донбасс" защищать Украину", - говорится на сайте "Украинской правды".Семенченко стал известен в 2014 году из-за своих заявлений о конфликте в Донбассе, которые он записывал на видео, скрывая лицо под маской. Позднее он стал депутатом Верховной рады и баллотировался на пост мэра Кривого Рога, но проиграл на выборах. В 2019 году, будучи депутатом от партии "Самопомощь", Семенченко призвал власти Украины "обезлюдить Донбасс".После начала спецоперации РФ украинские власти начали освобождать заключенных, которые ранее были военными, для участия в боевых действиях. В частности, рассматривался вопрос об освобождении экс-командира расформированного украинского батальона "Торнадо" Руслана Онищенко, известного многочисленными бесчинствами и убийствами в Донбассе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/tornado-1784201831.html

https://ria.ru/20220524/politiki-1790241648.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775396224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, семен семенченко, украина, ситуация в днр и лнр