https://ria.ru/20220621/sarmat-1797009125.html
Путин заявил, что в конце года первый "Сармат" встанет на боевое дежурство
Путин заявил, что в конце года первый "Сармат" встанет на боевое дежурство - РИА Новости, 21.06.2022
Путин заявил, что в конце года первый "Сармат" встанет на боевое дежурство
Первый "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце года, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:26
2022-06-21T13:26
2022-06-21T16:46
сармат (ракета)
безопасность
россия
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Первый "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце года, заявил президент России Владимир Путин."Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство", — сказал он на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.Первый пуск "Сармата" состоялся в конце апреля. Новая разработка призвана заменить стоящие сейчас на вооружении ракеты "Воевода". В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению.Как заявляли в Минобороны, "Сармат" — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она способна гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны и значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России.
https://ria.ru/20220611/sarmat-1794758814.html
https://ria.ru/20220603/oruzhie-1792766164.html
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Путин о сроках постановки на вооружение баллистической ракеты "Сармат"
Путин о сроках постановки на вооружение баллистической ракеты "Сармат"
2022-06-21T13:26
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сармат (ракета), безопасность, россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:26 21.06.2022 (обновлено: 16:46 21.06.2022)
Путин заявил, что в конце года первый "Сармат" встанет на боевое дежурство
Путин заявил, что ракетный комплекс "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце года