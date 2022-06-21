https://ria.ru/20220621/sarmat-1797009125.html

Путин заявил, что в конце года первый "Сармат" встанет на боевое дежурство

Путин заявил, что в конце года первый "Сармат" встанет на боевое дежурство - РИА Новости, 21.06.2022

Путин заявил, что в конце года первый "Сармат" встанет на боевое дежурство

Первый "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце года, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:26

2022-06-21T13:26

2022-06-21T16:46

сармат (ракета)

безопасность

россия

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Первый "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце года, заявил президент России Владимир Путин."Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство", — сказал он на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.Первый пуск "Сармата" состоялся в конце апреля. Новая разработка призвана заменить стоящие сейчас на вооружении ракеты "Воевода". В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению.Как заявляли в Минобороны, "Сармат" — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она способна гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны и значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России.

https://ria.ru/20220611/sarmat-1794758814.html

https://ria.ru/20220603/oruzhie-1792766164.html

россия

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Путин о сроках постановки на вооружение баллистической ракеты "Сармат" Путин о сроках постановки на вооружение баллистической ракеты "Сармат" 2022-06-21T13:26 true PT0M32S

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Владимир Лаврентьев

сармат (ракета), безопасность, россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)