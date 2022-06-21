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Путин заявил, что в конце года первый "Сармат" встанет на боевое дежурство - РИА Новости, 21.06.2022
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Путин заявил, что в конце года первый "Сармат" встанет на боевое дежурство
Путин заявил, что в конце года первый "Сармат" встанет на боевое дежурство - РИА Новости, 21.06.2022
Путин заявил, что в конце года первый "Сармат" встанет на боевое дежурство
Первый "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце года, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:26
2022-06-21T16:46
сармат (ракета)
безопасность
россия
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Первый "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце года, заявил президент России Владимир Путин."Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство", — сказал он на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.Первый пуск "Сармата" состоялся в конце апреля. Новая разработка призвана заменить стоящие сейчас на вооружении ракеты "Воевода". В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению.Как заявляли в Минобороны, "Сармат" — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она способна гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны и значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России.
https://ria.ru/20220611/sarmat-1794758814.html
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Путин о сроках постановки на вооружение баллистической ракеты "Сармат"
Путин о сроках постановки на вооружение баллистической ракеты "Сармат"
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сармат (ракета), безопасность, россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:26 21.06.2022 (обновлено: 16:46 21.06.2022)
 
Путин заявил, что в конце года первый "Сармат" встанет на боевое дежурство

Путин заявил, что ракетный комплекс "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце года

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Первый "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце года, заявил президент России Владимир Путин.
"Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство", — сказал он на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
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"Сармат" будет разгоняться быстрее, чем "Воевода", заявили в РВСН
Первый пуск "Сармата" состоялся в конце апреля. Новая разработка призвана заменить стоящие сейчас на вооружении ракеты "Воевода". В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению.
Как заявляли в Минобороны, "Сармат" — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она способна гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны и значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 01:07
Американского генерала испугало новое российское оружие
 
Сармат (ракета)БезопасностьРоссияВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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