18:29 21.06.2022 (обновлено: 22:15 21.06.2022)
Airbus назвал антироссийские санкции Евросоюза атакой на самих себя
WSJ: Airbus попросил Евросоюз не вводить санкций против российского титана
Представители авиакомпании Airbus. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Европейская компания Airbus вновь призвала Евросоюз не вводить санкции против российского титана, активно использующегося в авиационной промышленности, пишет газета The Wall Street Journal.
По данным консалтинговой фирмы Alix Partners, Airbus покупает около 65 процентов этого метала именно у России.
"Мы думаем, что эти санкции станут санкциями против нас самих. Продажи титана — одна из тех областей бизнеса, где ни одна сторона не заинтересована в изменении нынешней ситуации", — заявил генеральный директор компании Гийом Фори.
Отмечается, что закупкам у других производителей мешает сложный процесс сертификации, который может занять от 18 до 24 месяцев.
"Есть очень большая зависимость от одного конкретного поставщика. Очень сложно полностью поменять всю систему", —прокомментировал ситуацию директор Alix Partners Паскал Фабре.
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спец операции на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Владимир Путин подчеркнул, что политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.