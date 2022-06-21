https://ria.ru/20220621/sanktsii-1797129390.html

Airbus назвал антироссийские санкции Евросоюза атакой на самих себя

Airbus назвал антироссийские санкции Евросоюза атакой на самих себя - РИА Новости, 21.06.2022

Airbus назвал антироссийские санкции Евросоюза атакой на самих себя

Европейская компания Airbus вновь призвала Евросоюз не вводить санкции против российского титана, активно использующегося в авиационной промышленности, пишет... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T18:29

2022-06-21T18:29

2022-06-21T22:15

airbus

евросоюз

санкции

в мире

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Европейская компания Airbus вновь призвала Евросоюз не вводить санкции против российского титана, активно использующегося в авиационной промышленности, пишет газета The Wall Street Journal.По данным консалтинговой фирмы Alix Partners, Airbus покупает около 65 процентов этого метала именно у России."Мы думаем, что эти санкции станут санкциями против нас самих. Продажи титана — одна из тех областей бизнеса, где ни одна сторона не заинтересована в изменении нынешней ситуации", — заявил генеральный директор компании Гийом Фори.Отмечается, что закупкам у других производителей мешает сложный процесс сертификации, который может занять от 18 до 24 месяцев.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спец операции на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Владимир Путин подчеркнул, что политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220401/metall-1781341271.html

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airbus, евросоюз, санкции, в мире, россия, украина, владимир путин