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Шольц признал, что санкции против России вредят экономике Германии - РИА Новости, 21.06.2022
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Шольц признал, что санкции против России вредят экономике Германии
Шольц признал, что санкции против России вредят экономике Германии - РИА Новости, 21.06.2022
Шольц признал, что санкции против России вредят экономике Германии
Канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил немецких промышленников за поддержку санкций против России, несмотря на то, что эти ограничения наносят урон и... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:05
2022-06-21T13:05
россия
украина
в мире
германия
олаф шольц
санкции
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил немецких промышленников за поддержку санкций против России, несмотря на то, что эти ограничения наносят урон и национальной экономике."Поэтому (чтобы Украина могла обороняться - ред.) мы работаем против России с помощью беспрецедентно жестких санкций, которые работают. Да, они болезненны и для нас, для наших компаний. Но они верны. Свобода имеет свою цену, демократия имеет свою цену, солидарность с друзьями и партнерами имеет свою цену. И мы готовы платить эту цену, и я благодарю Федеральный союз немецкой промышленности за то, что вы поддержали их. Большое спасибо", - заявил Шольц, выступая на конференции объединения.Выступая до канцлера, глава союза Зигфрид Руссвурм заявил о поддержке санкционного режима против России.
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россия, украина, в мире, германия, олаф шольц, санкции, санкции в отношении россии
13:05 21.06.2022
 
Шольц признал, что санкции против России вредят экономике Германии

Канцлер Германии Шольц заявил, что санкции против России вредят национальной экономике

© AP Photo / Lisi NiesnerКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Lisi Niesner
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил немецких промышленников за поддержку санкций против России, несмотря на то, что эти ограничения наносят урон и национальной экономике.
"Поэтому (чтобы Украина могла обороняться - ред.) мы работаем против России с помощью беспрецедентно жестких санкций, которые работают. Да, они болезненны и для нас, для наших компаний. Но они верны. Свобода имеет свою цену, демократия имеет свою цену, солидарность с друзьями и партнерами имеет свою цену. И мы готовы платить эту цену, и я благодарю Федеральный союз немецкой промышленности за то, что вы поддержали их. Большое спасибо", - заявил Шольц, выступая на конференции объединения.
Выступая до канцлера, глава союза Зигфрид Руссвурм заявил о поддержке санкционного режима против России.
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