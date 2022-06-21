Рейтинг@Mail.ru
Business Insider предрек миру "безумно тяжелое" лето из-за санкций ЕС - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220621/sanktsii-1796916027.html
Business Insider предрек миру "безумно тяжелое" лето из-за санкций ЕС
Business Insider предрек миру "безумно тяжелое" лето из-за санкций ЕС - РИА Новости, 21.06.2022
Business Insider предрек миру "безумно тяжелое" лето из-за санкций ЕС
Мировые рынки ожидает "безумно тяжелое" лето из-за введения Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть, сообщает издание Business Insider со ссылкой на... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T06:37
2022-06-21T10:46
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
москва
украина
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:201:3283:2048_1920x0_80_0_0_d58e2337ff8b5fa4cafc85a28c9554ba.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мировые рынки ожидает "безумно тяжелое" лето из-за введения Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть, сообщает издание Business Insider со ссылкой на аналитика Виктора Катона.По его мнению, единственной надеждой на снижение цен на ресурс станут "безумно" высокие процентные ставки по кредитам.Авторы BI считают, что попытки лишить Москву доходов от продажи энергоресурсов не возымели ожидаемого эффекта.Опрошенные изданием эксперты считают, что снижение предложения из России и высокий спрос могут привести к дальнейшему росту цен на нефть с учетом оживления туристической сферы после пандемии.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной операции на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220620/kanada-1796901231.html
https://ria.ru/20220616/tsena-1795619079.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, москва, украина, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
06:37 21.06.2022 (обновлено: 10:46 21.06.2022)
 
Business Insider предрек миру "безумно тяжелое" лето из-за санкций ЕС

Business Insider: мир ожидает безумно тяжелое лето из-за эмбарго ЕС на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мировые рынки ожидает "безумно тяжелое" лето из-за введения Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть, сообщает издание Business Insider со ссылкой на аналитика Виктора Катона.
По его мнению, единственной надеждой на снижение цен на ресурс станут "безумно" высокие процентные ставки по кредитам.

"Прямым эффектом в ближайшее время станет безумно трудное и безумно напряженное лето", — отметил Катон.

Авторы BI считают, что попытки лишить Москву доходов от продажи энергоресурсов не возымели ожидаемого эффекта.
"Как раз наоборот: сейчас Россия экспортирует больше нефти, чем до начала конфликта на Украине, а благодаря стремительно растущим ценам страна получает примерно 20 миллиардов долларов в месяц от зарубежных покупателей", — пишет Business Insider.
Опрошенные изданием эксперты считают, что снижение предложения из России и высокий спрос могут привести к дальнейшему росту цен на нефть с учетом оживления туристической сферы после пандемии.
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 23:23
Канада и США признали сложность отказа от российской нефти для Европы
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной операции на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
16 июня, 02:17Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт назвал цену, которая обрушит мировой рынок нефти
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияМоскваУкраинаЕвросоюзВ миреСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала