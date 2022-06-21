https://ria.ru/20220621/sanktsii-1796916027.html

Business Insider предрек миру "безумно тяжелое" лето из-за санкций ЕС

Business Insider предрек миру "безумно тяжелое" лето из-за санкций ЕС - РИА Новости, 21.06.2022

Business Insider предрек миру "безумно тяжелое" лето из-за санкций ЕС

Мировые рынки ожидает "безумно тяжелое" лето из-за введения Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть, сообщает издание Business Insider со ссылкой на... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T06:37

2022-06-21T06:37

2022-06-21T10:46

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

москва

украина

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мировые рынки ожидает "безумно тяжелое" лето из-за введения Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть, сообщает издание Business Insider со ссылкой на аналитика Виктора Катона.По его мнению, единственной надеждой на снижение цен на ресурс станут "безумно" высокие процентные ставки по кредитам.Авторы BI считают, что попытки лишить Москву доходов от продажи энергоресурсов не возымели ожидаемого эффекта.Опрошенные изданием эксперты считают, что снижение предложения из России и высокий спрос могут привести к дальнейшему росту цен на нефть с учетом оживления туристической сферы после пандемии.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной операции на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220620/kanada-1796901231.html

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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, москва, украина, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии