https://ria.ru/20220621/sanktsii-1796916027.html
Business Insider предрек миру "безумно тяжелое" лето из-за санкций ЕС
Business Insider предрек миру "безумно тяжелое" лето из-за санкций ЕС - РИА Новости, 21.06.2022
Business Insider предрек миру "безумно тяжелое" лето из-за санкций ЕС
Мировые рынки ожидает "безумно тяжелое" лето из-за введения Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть, сообщает издание Business Insider со ссылкой на... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T06:37
2022-06-21T06:37
2022-06-21T10:46
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
москва
украина
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:201:3283:2048_1920x0_80_0_0_d58e2337ff8b5fa4cafc85a28c9554ba.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мировые рынки ожидает "безумно тяжелое" лето из-за введения Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть, сообщает издание Business Insider со ссылкой на аналитика Виктора Катона.По его мнению, единственной надеждой на снижение цен на ресурс станут "безумно" высокие процентные ставки по кредитам.Авторы BI считают, что попытки лишить Москву доходов от продажи энергоресурсов не возымели ожидаемого эффекта.Опрошенные изданием эксперты считают, что снижение предложения из России и высокий спрос могут привести к дальнейшему росту цен на нефть с учетом оживления туристической сферы после пандемии.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной операции на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220620/kanada-1796901231.html
https://ria.ru/20220616/tsena-1795619079.html
россия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, москва, украина, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
06:37 21.06.2022 (обновлено: 10:46 21.06.2022)
Business Insider предрек миру "безумно тяжелое" лето из-за санкций ЕС
Business Insider: мир ожидает безумно тяжелое лето из-за эмбарго ЕС на российскую нефть