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В Китае назвали два главных козыря России против санкций - РИА Новости, 21.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/sanktsii-1796915024.html
В Китае назвали два главных козыря России против санкций
В Китае назвали два главных козыря России против санкций - РИА Новости, 21.06.2022
В Китае назвали два главных козыря России против санкций
Богатство энергоресурсов и продовольствия — главные козыри России, позволяющие ей бороться с западными санкциями, заявил в беседе с порталом "Гуаньча" директор... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T06:26
2022-06-21T16:28
специальная военная операция на украине
экономика
россия
европа
москва
евросоюз
санкции в отношении россии
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Богатство энергоресурсов и продовольствия — главные козыри России, позволяющие ей бороться с западными санкциями, заявил в беседе с порталом "Гуаньча" директор отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (АОН КНР) Сюй Полин.Он отметил, что Москва успешно справляется с антироссийскими ограничениями и сейчас общие показатели экономики страны "не имеют никаких проблем".Эксперт отметил, что, в то время, когда цены на газ в Европе значительно выросли, Россия смогла нарастить поставки голубого топлива в ЕС на 30 процентов даже в условиях санкций.У Москвы также есть большие возможности экспорта зерна, добавил Полин."Путин сказал, что в этом году страна сможет экспортировать 50 миллионов тонн (зерна. — Прим. ред.), что соответствует уровню предыдущих лет. Это также показывает, что Россия по-прежнему очень ответственно подходит к своим обязанностям", — отметил специалист.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220620/es-1796887255.html
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экономика, россия, европа, москва, евросоюз, санкции в отношении россии, владимир путин, в мире, китай
06:26 21.06.2022 (обновлено: 16:28 21.06.2022)
 
В Китае назвали два главных козыря России против санкций

Эксперт КНР Сюй Полин: Россия справляется с санкциями благодаря экспорту газа и зерна

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Богатство энергоресурсов и продовольствия — главные козыри России, позволяющие ей бороться с западными санкциями, заявил в беседе с порталом "Гуаньча" директор отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (АОН КНР) Сюй Полин.
Он отметил, что Москва успешно справляется с антироссийскими ограничениями и сейчас общие показатели экономики страны "не имеют никаких проблем".
"Самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями — это энергия и продовольствие", — указал Полин.
Эксперт отметил, что, в то время, когда цены на газ в Европе значительно выросли, Россия смогла нарастить поставки голубого топлива в ЕС на 30 процентов даже в условиях санкций.
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У Москвы также есть большие возможности экспорта зерна, добавил Полин.
"Путин сказал, что в этом году страна сможет экспортировать 50 миллионов тонн (зерна. — Прим. ред.), что соответствует уровню предыдущих лет. Это также показывает, что Россия по-прежнему очень ответственно подходит к своим обязанностям", — отметил специалист.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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