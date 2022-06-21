https://ria.ru/20220621/samolet-1797076138.html

В Иркутске у Ан-24 загорелось шасси при посадке

В Иркутске у Ан-24 загорелось шасси при посадке - РИА Новости, 21.06.2022

В Иркутске у Ан-24 загорелось шасси при посадке

У самолета Ан-24 авиакомпании "ИрАэро" при посадке в Иркутске загорелось шасси, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:11

2022-06-21T16:11

2022-06-21T16:11

происшествия

иркутск

бодайбо

ираэро

иркутск (аэропорт)

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ИРКУТСК, 21 июн – РИА Новости. У самолета Ан-24 авиакомпании "ИрАэро" при посадке в Иркутске загорелось шасси, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.У самолета, выполнявшего рейс по маршруту Бодайбо — Иркутск, при посадке заклинило шасси."При посадке в Иркутске от высокой скорости и трения загорелись колеса. Сообщение об этом в дежурную часть УМВД России на транспорте поступило в 19.22 (14.22 мск). Пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.Представитель авиакомпании "ИрАэро" уточнил РИА Новости, что причина – в повреждении одного из колес левого шасси. На борту в этот момент находились 34 взрослых, 4 ребенка и 4 члена экипажа. Перевозчик создал комиссию для выяснения причин происшествия.Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку по соблюдению законодательства безопасности полетов.

https://ria.ru/20220621/samolet-1797040311.html

иркутск

бодайбо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутск, бодайбо, ираэро, иркутск (аэропорт)