https://ria.ru/20220621/samolet-1797076138.html
В Иркутске у Ан-24 загорелось шасси при посадке
В Иркутске у Ан-24 загорелось шасси при посадке - РИА Новости, 21.06.2022
В Иркутске у Ан-24 загорелось шасси при посадке
У самолета Ан-24 авиакомпании "ИрАэро" при посадке в Иркутске загорелось шасси, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:11
2022-06-21T16:11
2022-06-21T16:11
происшествия
иркутск
бодайбо
ираэро
иркутск (аэропорт)
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ИРКУТСК, 21 июн – РИА Новости. У самолета Ан-24 авиакомпании "ИрАэро" при посадке в Иркутске загорелось шасси, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.У самолета, выполнявшего рейс по маршруту Бодайбо — Иркутск, при посадке заклинило шасси."При посадке в Иркутске от высокой скорости и трения загорелись колеса. Сообщение об этом в дежурную часть УМВД России на транспорте поступило в 19.22 (14.22 мск). Пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.Представитель авиакомпании "ИрАэро" уточнил РИА Новости, что причина – в повреждении одного из колес левого шасси. На борту в этот момент находились 34 взрослых, 4 ребенка и 4 члена экипажа. Перевозчик создал комиссию для выяснения причин происшествия.Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку по соблюдению законодательства безопасности полетов.
https://ria.ru/20220621/samolet-1797040311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, бодайбо, ираэро, иркутск (аэропорт)
В Иркутске у Ан-24 загорелось шасси при посадке
Шасси загорелось у самолета Ан-24, выполнявшего рейс из Бодайбо, при посадке в Иркутске
ИРКУТСК, 21 июн – РИА Новости. У самолета Ан-24 авиакомпании "ИрАэро" при посадке в Иркутске загорелось шасси, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
У самолета, выполнявшего рейс по маршруту Бодайбо — Иркутск, при посадке заклинило шасси.
"При посадке в Иркутске от высокой скорости и трения загорелись колеса. Сообщение об этом в дежурную часть УМВД России на транспорте поступило в 19.22 (14.22 мск). Пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
Представитель авиакомпании "ИрАэро" уточнил РИА Новости, что причина – в повреждении одного из колес левого шасси. На борту в этот момент находились 34 взрослых, 4 ребенка и 4 члена экипажа. Перевозчик создал комиссию для выяснения причин происшествия.
Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку по соблюдению законодательства безопасности полетов.