Рейтинг@Mail.ru
Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220621/samolet-1796920546.html
Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии
Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии - РИА Новости, 21.06.2022
Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии
Самолет Ан-2, на борту которого находились три человека, пропал с радаров в Якутии, сообщило МЧС. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T08:38
2022-06-21T11:23
россия
происшествия
якутск
ан-2
ан-26
ми-8 амтш
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155808/69/1558086973_376:733:1706:1481_1920x0_80_0_0_b196bd75337a16c25ed57f7928498763.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Самолет Ан-2, на борту которого находились три человека, пропал с радаров в Якутии, сообщило МЧС.Самолет вылетел в 6:30 по местному времени по маршруту Ус Хатын (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус Хатын.Поиски затрудняет сильный туман и низкая облачность, видимость не превышает тысячи метров.В поисковой операции участвует самолет Ан-26 авиакомпании "Полярные авиалинии" со спасателями региональной поисково-спасательной базы.Как уточнила РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Ксения Рахматулина, в Кобяйский район вылетело отделение спасателей, в состоянии готовности находится еще одно подразделение поисково-спасательного отряда.В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК сообщили, что из-за отсутствия информации о местонахождении самолета якутский следственный отдел открыл уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц".В настоящее время следователями и криминалистами Восточного МСУТ СК России проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Также проверку исполнения требований федерального законодательства о безопасности полетов проводит Якутская транспортная прокуратура, по ее данным пропавшее воздушное судно Ан-2 RA-17742 принадлежало компании ООО "Техсервис".
https://ria.ru/20220619/samolet-1796583281.html
https://ria.ru/20211020/samolet-1755314223.html
россия
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155808/69/1558086973_475:694:1565:1511_1920x0_80_0_0_46b88dcf84f4a8817a423667595acc7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, якутск, ан-2, ан-26, ми-8 амтш, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), полярные авиалинии
08:38 21.06.2022 (обновлено: 11:23 21.06.2022)
 
Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии

Самолет Ан-2 с тремя людьми на борту пропал с радаров в Якутии

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет Ан-2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Самолет Ан-2, на борту которого находились три человека, пропал с радаров в Якутии, сообщило МЧС.

"В 9:00 (по местному времени) воздушное судно должно было произвести посадку на площадке "Вертикальный", но в назначенное время не прибыло и пропало с радаров. На борту, по предварительным данным, находятся три человека — два члена экипажа, один пассажир и одна тонна груза", — говорится в релизе.

Самолет вылетел в 6:30 по местному времени по маршруту Ус Хатын (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус Хатын.
Поиски затрудняет сильный туман и низкая облачность, видимость не превышает тысячи метров.
Крушение легкомоторного самолета в Тверской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 18:05
При крушении легкомоторного самолета под Тверью пострадали два человека
В поисковой операции участвует самолет Ан-26 авиакомпании "Полярные авиалинии" со спасателями региональной поисково-спасательной базы.
Как уточнила РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Ксения Рахматулина, в Кобяйский район вылетело отделение спасателей, в состоянии готовности находится еще одно подразделение поисково-спасательного отряда.
В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК сообщили, что из-за отсутствия информации о местонахождении самолета якутский следственный отдел открыл уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц".
Самолет Bombardier Q300 авиакомпании Якутия - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября 2021, 06:02
В Якутии вынужденно сел самолет с вахтовыми работниками
В настоящее время следователями и криминалистами Восточного МСУТ СК России проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Также проверку исполнения требований федерального законодательства о безопасности полетов проводит Якутская транспортная прокуратура, по ее данным пропавшее воздушное судно Ан-2 RA-17742 принадлежало компании ООО "Техсервис".
 
РоссияПроисшествияЯкутскАн-2Ан-26Ми-8 АМТШСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Полярные авиалинии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала