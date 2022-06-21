https://ria.ru/20220621/samolet-1796920546.html

Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии

Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии - РИА Новости, 21.06.2022

Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии

Самолет Ан-2, на борту которого находились три человека, пропал с радаров в Якутии, сообщило МЧС. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T08:38

2022-06-21T08:38

2022-06-21T11:23

россия

происшествия

якутск

ан-2

ан-26

ми-8 амтш

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Самолет Ан-2, на борту которого находились три человека, пропал с радаров в Якутии, сообщило МЧС.Самолет вылетел в 6:30 по местному времени по маршруту Ус Хатын (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус Хатын.Поиски затрудняет сильный туман и низкая облачность, видимость не превышает тысячи метров.В поисковой операции участвует самолет Ан-26 авиакомпании "Полярные авиалинии" со спасателями региональной поисково-спасательной базы.Как уточнила РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Ксения Рахматулина, в Кобяйский район вылетело отделение спасателей, в состоянии готовности находится еще одно подразделение поисково-спасательного отряда.В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК сообщили, что из-за отсутствия информации о местонахождении самолета якутский следственный отдел открыл уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц".В настоящее время следователями и криминалистами Восточного МСУТ СК России проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Также проверку исполнения требований федерального законодательства о безопасности полетов проводит Якутская транспортная прокуратура, по ее данным пропавшее воздушное судно Ан-2 RA-17742 принадлежало компании ООО "Техсервис".

https://ria.ru/20220619/samolet-1796583281.html

https://ria.ru/20211020/samolet-1755314223.html

россия

якутск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, якутск, ан-2, ан-26, ми-8 амтш, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), полярные авиалинии