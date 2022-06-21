08:38 21.06.2022 (обновлено: 11:23 21.06.2022)
Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии
Самолет Ан-2 с тремя людьми на борту пропал с радаров в Якутии
Самолет Ан-2. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Самолет Ан-2, на борту которого находились три человека, пропал с радаров в Якутии, сообщило МЧС.
"В 9:00 (по местному времени) воздушное судно должно было произвести посадку на площадке "Вертикальный", но в назначенное время не прибыло и пропало с радаров. На борту, по предварительным данным, находятся три человека — два члена экипажа, один пассажир и одна тонна груза", — говорится в релизе.
Самолет вылетел в 6:30 по местному времени по маршруту Ус Хатын (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус Хатын.
Поиски затрудняет сильный туман и низкая облачность, видимость не превышает тысячи метров.
В поисковой операции участвует самолет Ан-26 авиакомпании "Полярные авиалинии" со спасателями региональной поисково-спасательной базы.
Как уточнила РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Ксения Рахматулина, в Кобяйский район вылетело отделение спасателей, в состоянии готовности находится еще одно подразделение поисково-спасательного отряда.
В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК сообщили, что из-за отсутствия информации о местонахождении самолета якутский следственный отдел открыл уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц".
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В настоящее время следователями и криминалистами Восточного МСУТ СК России проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Также проверку исполнения требований федерального законодательства о безопасности полетов проводит Якутская транспортная прокуратура, по ее данным пропавшее воздушное судно Ан-2 RA-17742 принадлежало компании ООО "Техсервис".