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Скончался архитектор, руководивший строительством Саграды Фамилии
Скончался архитектор, руководивший строительством Саграды Фамилии - РИА Новости, 21.06.2022
Скончался архитектор, руководивший строительством Саграды Фамилии
Каталонский архитектор Жорди Бонет-и-Арменгол скончался в возрасте 97 лет, сообщается на сайте храма Святого Семейства (Саграда Фамилия). РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:41
2022-06-21T14:41
2022-06-21T14:41
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антонио гауди
барселона (город)
архитектура
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Каталонский архитектор Жорди Бонет-и-Арменгол скончался в возрасте 97 лет, сообщается на сайте храма Святого Семейства (Саграда Фамилия).Он руководил строительными работами в соборе с 1985 по 2012 год и более 50 лет был членом попечительского совета строительной хунты.Согласно заявлению, архитектор также внедрил использование компьютерных технологий в работу над проектом.Храм Святого Семейства начали возводить в 1882 году по проекту знаменитого архитектора Антонио Гауди. Все это время храм остается недостроенным. Работы планируют завершить лишь в 2030 году.
https://ria.ru/20220620/adomaytis-1796754938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, антонио гауди, барселона (город), архитектура
Скончался архитектор, руководивший строительством Саграды Фамилии
Скончался архитектор, четверть века руководивший строительством Саграды Фамилии