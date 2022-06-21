https://ria.ru/20220621/sagradafamilia-1797024980.html

Скончался архитектор, руководивший строительством Саграды Фамилии

Скончался архитектор, руководивший строительством Саграды Фамилии - РИА Новости, 21.06.2022

Скончался архитектор, руководивший строительством Саграды Фамилии

Каталонский архитектор Жорди Бонет-и-Арменгол скончался в возрасте 97 лет, сообщается на сайте храма Святого Семейства (Саграда Фамилия). РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:41

2022-06-21T14:41

2022-06-21T14:41

культура

новости культуры

антонио гауди

барселона (город)

архитектура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797022155_0:605:1936:1694_1920x0_80_0_0_991090c6f4a5b213932f42eb28d21ff1.jpg

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Каталонский архитектор Жорди Бонет-и-Арменгол скончался в возрасте 97 лет, сообщается на сайте храма Святого Семейства (Саграда Фамилия).Он руководил строительными работами в соборе с 1985 по 2012 год и более 50 лет был членом попечительского совета строительной хунты.Согласно заявлению, архитектор также внедрил использование компьютерных технологий в работу над проектом.Храм Святого Семейства начали возводить в 1882 году по проекту знаменитого архитектора Антонио Гауди. Все это время храм остается недостроенным. Работы планируют завершить лишь в 2030 году.

https://ria.ru/20220620/adomaytis-1796754938.html

барселона (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, антонио гауди, барселона (город), архитектура