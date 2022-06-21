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Скончался архитектор, руководивший строительством Саграды Фамилии - РИА Новости, 21.06.2022
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Культура
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Скончался архитектор, руководивший строительством Саграды Фамилии
Скончался архитектор, руководивший строительством Саграды Фамилии - РИА Новости, 21.06.2022
Скончался архитектор, руководивший строительством Саграды Фамилии
Каталонский архитектор Жорди Бонет-и-Арменгол скончался в возрасте 97 лет, сообщается на сайте храма Святого Семейства (Саграда Фамилия). РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:41
2022-06-21T14:41
культура
новости культуры
антонио гауди
барселона (город)
архитектура
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Каталонский архитектор Жорди Бонет-и-Арменгол скончался в возрасте 97 лет, сообщается на сайте храма Святого Семейства (Саграда Фамилия).Он руководил строительными работами в соборе с 1985 по 2012 год и более 50 лет был членом попечительского совета строительной хунты.Согласно заявлению, архитектор также внедрил использование компьютерных технологий в работу над проектом.Храм Святого Семейства начали возводить в 1882 году по проекту знаменитого архитектора Антонио Гауди. Все это время храм остается недостроенным. Работы планируют завершить лишь в 2030 году.
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новости культуры, антонио гауди, барселона (город), архитектура
14:41 21.06.2022
 
Скончался архитектор, руководивший строительством Саграды Фамилии

Скончался архитектор, четверть века руководивший строительством Саграды Фамилии

CC BY-SA 3.0 / Kippelboy / https://es.wikipedia.org/wiki/Jordi_Bonet_i_Armengol#/media/Archivo:Jordi_Bonet_i_Armengol_al_Palau_Marc-_Presentaci%C3%B3_del_nou_Pla_de_Museus_(2).JPGАрхитектор Жорди Бонет-и-Арменгол
Архитектор Жорди Бонет-и-Арменгол - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
CC BY-SA 3.0 / Kippelboy / https://es.wikipedia.org/wiki/Jordi_Bonet_i_Armengol#/media/Archivo:Jordi_Bonet_i_Armengol_al_Palau_Marc-_Presentaci%C3%B3_del_nou_Pla_de_Museus_(2).JPG
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Каталонский архитектор Жорди Бонет-и-Арменгол скончался в возрасте 97 лет, сообщается на сайте храма Святого Семейства (Саграда Фамилия).
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Испания
Страны мира. Испания - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Страны мира. Испания
Он руководил строительными работами в соборе с 1985 по 2012 год и более 50 лет был членом попечительского совета строительной хунты.
Согласно заявлению, архитектор также внедрил использование компьютерных технологий в работу над проектом.
Храм Святого Семейства начали возводить в 1882 году по проекту знаменитого архитектора Антонио Гауди. Все это время храм остается недостроенным. Работы планируют завершить лишь в 2030 году.
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