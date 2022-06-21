Посол в Берлине заявил о снижении русофобии в Германии
Посол в Берлине Нечаев: случаи русофобии в Германии сходят на нет
© AP Photo / Gero BreloerВид на Бранденбургские ворота в Берлине после дождя
© AP Photo / Gero Breloer
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине после дождя. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Случаи русофобии в Германии сходят на нет, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
По словам дипломата, который сослался на данные местной полиции, в первые недели после начала российской спецоперации на Украине количество заявлений в правоохранительные органы в связи с русофобией достигало 200 в неделю. Также россияне обращались с жалобами на проявления русофобии и в посольство.
"Сейчас мы фиксируем значительно меньше подобного рода обращений. Это я связываю не только с эффективностью наших усилий, но и то, что политики Германии поняли опасность этого дела, потому что дискриминация по национальному признаку навевает всякие малоприятные исторические реминисценции", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, здравомыслящие политики Германии начали выступать с соответствующими заявлениями о том, что подобного рода вещи недопустимы. "И сейчас подобного рода случаи сходят на нет. Но мы продолжаем держать это на контроле", - добавил Нечаев.
В конце марта глава федерального ведомства уголовной полиции ФРГ Хольгер Мюнх уже говорил, что по меньшей мере 200 преступлений против русскоязычных граждан Германии фиксируется еженедельно - от оскорблений и угроз до физического насилия, ущерба имуществу. В начале апреля в Берлине состоялся автопробег против дискриминации русскоязычных, его организаторы сообщили СМИ, что столкнулись с угрозами после этой акции.