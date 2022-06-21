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Посол в Берлине заявил о снижении русофобии в Германии - РИА Новости, 21.06.2022
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Посол в Берлине заявил о снижении русофобии в Германии
Посол в Берлине заявил о снижении русофобии в Германии - РИА Новости, 21.06.2022
Посол в Берлине заявил о снижении русофобии в Германии
Случаи русофобии в Германии сходят на нет, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:28
2022-06-21T11:28
здоровье - общество
в мире
германия
берлин (город)
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Случаи русофобии в Германии сходят на нет, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.По словам дипломата, который сослался на данные местной полиции, в первые недели после начала российской спецоперации на Украине количество заявлений в правоохранительные органы в связи с русофобией достигало 200 в неделю. Также россияне обращались с жалобами на проявления русофобии и в посольство."Сейчас мы фиксируем значительно меньше подобного рода обращений. Это я связываю не только с эффективностью наших усилий, но и то, что политики Германии поняли опасность этого дела, потому что дискриминация по национальному признаку навевает всякие малоприятные исторические реминисценции", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, здравомыслящие политики Германии начали выступать с соответствующими заявлениями о том, что подобного рода вещи недопустимы. "И сейчас подобного рода случаи сходят на нет. Но мы продолжаем держать это на контроле", - добавил Нечаев.По данным МИД РФ на начало июня, посольство РФ в Берлине с начала марта 2022 года получило свыше 800 обращений о случаях нарушения прав русскоязычных граждан в Германии.В конце марта глава федерального ведомства уголовной полиции ФРГ Хольгер Мюнх уже говорил, что по меньшей мере 200 преступлений против русскоязычных граждан Германии фиксируется еженедельно - от оскорблений и угроз до физического насилия, ущерба имуществу. В начале апреля в Берлине состоялся автопробег против дискриминации русскоязычных, его организаторы сообщили СМИ, что столкнулись с угрозами после этой акции.
https://ria.ru/20220617/rusofobiya-1796187594.html
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здоровье - общество, в мире, германия, берлин (город), россия
11:28 21.06.2022
 
Посол в Берлине заявил о снижении русофобии в Германии

Посол в Берлине Нечаев: случаи русофобии в Германии сходят на нет

© AP Photo / Gero BreloerВид на Бранденбургские ворота в Берлине после дождя
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине после дождя - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Gero Breloer
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине после дождя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Случаи русофобии в Германии сходят на нет, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
По словам дипломата, который сослался на данные местной полиции, в первые недели после начала российской спецоперации на Украине количество заявлений в правоохранительные органы в связи с русофобией достигало 200 в неделю. Также россияне обращались с жалобами на проявления русофобии и в посольство.
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"Сейчас мы фиксируем значительно меньше подобного рода обращений. Это я связываю не только с эффективностью наших усилий, но и то, что политики Германии поняли опасность этого дела, потому что дискриминация по национальному признаку навевает всякие малоприятные исторические реминисценции", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, здравомыслящие политики Германии начали выступать с соответствующими заявлениями о том, что подобного рода вещи недопустимы. "И сейчас подобного рода случаи сходят на нет. Но мы продолжаем держать это на контроле", - добавил Нечаев.
По данным МИД РФ на начало июня, посольство РФ в Берлине с начала марта 2022 года получило свыше 800 обращений о случаях нарушения прав русскоязычных граждан в Германии.
В конце марта глава федерального ведомства уголовной полиции ФРГ Хольгер Мюнх уже говорил, что по меньшей мере 200 преступлений против русскоязычных граждан Германии фиксируется еженедельно - от оскорблений и угроз до физического насилия, ущерба имуществу. В начале апреля в Берлине состоялся автопробег против дискриминации русскоязычных, его организаторы сообщили СМИ, что столкнулись с угрозами после этой акции.
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