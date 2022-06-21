https://ria.ru/20220621/rusofobiya-1796960787.html

Посол в Берлине заявил о снижении русофобии в Германии

Посол в Берлине заявил о снижении русофобии в Германии - РИА Новости, 21.06.2022

Посол в Берлине заявил о снижении русофобии в Германии

Случаи русофобии в Германии сходят на нет, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:28

2022-06-21T11:28

2022-06-21T11:28

здоровье - общество

в мире

германия

берлин (город)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147468/63/1474686379_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_7b24aa3409974f78e94185ebf7e38df5.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Случаи русофобии в Германии сходят на нет, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.По словам дипломата, который сослался на данные местной полиции, в первые недели после начала российской спецоперации на Украине количество заявлений в правоохранительные органы в связи с русофобией достигало 200 в неделю. Также россияне обращались с жалобами на проявления русофобии и в посольство."Сейчас мы фиксируем значительно меньше подобного рода обращений. Это я связываю не только с эффективностью наших усилий, но и то, что политики Германии поняли опасность этого дела, потому что дискриминация по национальному признаку навевает всякие малоприятные исторические реминисценции", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, здравомыслящие политики Германии начали выступать с соответствующими заявлениями о том, что подобного рода вещи недопустимы. "И сейчас подобного рода случаи сходят на нет. Но мы продолжаем держать это на контроле", - добавил Нечаев.По данным МИД РФ на начало июня, посольство РФ в Берлине с начала марта 2022 года получило свыше 800 обращений о случаях нарушения прав русскоязычных граждан в Германии.В конце марта глава федерального ведомства уголовной полиции ФРГ Хольгер Мюнх уже говорил, что по меньшей мере 200 преступлений против русскоязычных граждан Германии фиксируется еженедельно - от оскорблений и угроз до физического насилия, ущерба имуществу. В начале апреля в Берлине состоялся автопробег против дискриминации русскоязычных, его организаторы сообщили СМИ, что столкнулись с угрозами после этой акции.

https://ria.ru/20220617/rusofobiya-1796187594.html

https://ria.ru/20220609/bolgariya-1794395562.html

германия

берлин (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, в мире, германия, берлин (город), россия