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ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе, разместив там РСЗО

ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе, разместив там РСЗО - РИА Новости, 21.06.2022

ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе, разместив там РСЗО

Подразделения украинской территориальной обороны расположились в поликлинике №29 Одессы, разместив поблизости реактивные системы залпового огня (РСЗО) и выгнав... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T21:33

2022-06-21T21:33

2022-06-21T21:33

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подразделения украинской территориальной обороны расположились в поликлинике №29 Одессы, разместив поблизости реактивные системы залпового огня (РСЗО) и выгнав оттуда больных, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В городской поликлинике Одессы №29 (улица Академика Заболотного) дислоцированы подразделения территориальной обороны, а на прилегающей территории размещена артиллерия и РСЗО, при этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения", - сказал он.

одесса

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, одесса