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ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе, разместив там РСЗО
ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе, разместив там РСЗО - РИА Новости, 21.06.2022
ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе, разместив там РСЗО
Подразделения украинской территориальной обороны расположились в поликлинике №29 Одессы, разместив поблизости реактивные системы залпового огня (РСЗО) и выгнав... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T21:33
2022-06-21T21:33
2022-06-21T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
одесса
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подразделения украинской территориальной обороны расположились в поликлинике №29 Одессы, разместив поблизости реактивные системы залпового огня (РСЗО) и выгнав оттуда больных, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В городской поликлинике Одессы №29 (улица Академика Заболотного) дислоцированы подразделения территориальной обороны, а на прилегающей территории размещена артиллерия и РСЗО, при этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, одесса
ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе, разместив там РСЗО
Мизинцев: украинские боевики выгнали пациентов из поликлиники в Одессе, разместив там РСЗО