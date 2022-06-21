https://ria.ru/20220621/rossiya-1797174016.html

Частицу Вечного огня доставили из Бреста в Главный храм ВС России

Частицу Вечного огня доставили из Бреста в Главный храм ВС России - РИА Новости, 21.06.2022

Частицу Вечного огня доставили из Бреста в Главный храм ВС России

Частицу пламени Вечного огня от мемориального комплекса "Брестская крепость – герой" доставили в Главный храм Вооруженных сил РФ, сообщили журналистам во... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T22:34

2022-06-21T22:34

2022-06-21T22:34

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Частицу пламени Вечного огня от мемориального комплекса "Брестская крепость – герой" доставили в Главный храм Вооруженных сил РФ, сообщили журналистам во вторник в Минобороны.Частицу Вечного огня доставили из Бреста бортом военного ведомства в переносной газовой лампаде, которая обеспечивает сохранность огня и его безопасную перевозку на борту воздушного судна.Сегодня в Бресте факел со священным огнем зажег участник Великой Отечественной войны, белорус Валерий Касатонов. Он передал огонь Герою РФ старшему лейтенанту Антону Старостину, который и доставил частицу в российскую столицу для проведения мемориальной акции "Свеча памяти"."Глубоко символично, что частица Вечного огня от мемориального комплекса "Брестская крепость – герой", важнейшего памятника тем, кто первыми встал на пути нацистских захватчиков, доставлена сегодня в Главный храм ВС РФ", - подчеркнул заместитель командующего РВСН генерал-майор Андрей Коробов.В годовщину вероломного нападения нацистской Германии на Советский Союз, 22 июня, в Главном храме ВС РФ будет отдана дань памяти всем погибшим в годы Великой Отечественной войны.Как уточнили в Минобороны, мемориальная акция "Свеча памяти" начнется 22 июня в 4 часа утра, в это время в 1941 году началось вторжение нацистской Германии. От частицы доставленного Вечного огня будут зажжены 1418 памятных свечей - по числу дней Великой Отечественной войны.Как подчеркнул Андрей Коробов, сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны и уважительного отношения к символу памяти – Вечному огню "является сегодня как никогда актуальным и объединяет народы России и Белоруссии".

https://ria.ru/20220620/pamyat-1796825567.html

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космос - риа наука, россия, брест, германия, вооруженные силы рф, ракетные войска стратегического назначения