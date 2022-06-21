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Москва передала Осло ноту с просьбой пропустить грузы на Шпицберген - РИА Новости, 21.06.2022
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Москва передала Осло ноту с просьбой пропустить грузы на Шпицберген
Москва передала Осло ноту с просьбой пропустить грузы на Шпицберген - РИА Новости, 21.06.2022
Москва передала Осло ноту с просьбой пропустить грузы на Шпицберген
Российское посольство в Осло направило в МИД Норвегии письмо треста "Арктикуголь" с просьбой освободить от запрета на транзит грузы в российские поселки на... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T19:56
2022-06-21T19:56
в мире
шпицберген
норвегия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российское посольство в Осло направило в МИД Норвегии письмо треста "Арктикуголь" с просьбой освободить от запрета на транзит грузы в российские поселки на архипелаге Шпицберген, сопроводив его также своей нотой, заявил генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин."Мы ставили этот вопрос (доставки грузов в российские поселения на Шпицбергене - ред.) перед губернатором Шпицбергена на совещании 18 мая. Руководство треста "Арктикуголь" написало обращение 25 мая к губернатору Шпицбергена с просьбой предоставить освобождение от запрета на транзит российских автомобильных грузов для именно грузов в Баренцбург и поселок Пирамида на Шпицбергене. И российское посольство сопроводило это письмо в МИД Норвегии со своей нотой, где просит МИД предоставить такое исключение", - сказал Гущин в эфире "России 24".До этого он заявил, что сейчас на границе стоят два российских контейнера - из них 7 тонн продуктов, остальное - необходимые для российских поселков на Шпицбергене промышленные товары для морских судов и автомобилей.Гущин добавил, что сейчас вопрос на рассмотрении в МИД Норвегии, российская сторона надеется на его позитивное рассмотрение "именно в гуманитарных целях, для обеспечения стабильной ситуации в российских поселках".
https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796073957.html
https://ria.ru/20220615/postavki-1795485054.html
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в мире, шпицберген, норвегия
19:56 21.06.2022
 
Москва передала Осло ноту с просьбой пропустить грузы на Шпицберген

Генконсул Гущин: Россия передала Норвегии ноту с просьбой пропустить грузы на Шпицберген

© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Александр Ковалев
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Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российское посольство в Осло направило в МИД Норвегии письмо треста "Арктикуголь" с просьбой освободить от запрета на транзит грузы в российские поселки на архипелаге Шпицберген, сопроводив его также своей нотой, заявил генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин.
"Мы ставили этот вопрос (доставки грузов в российские поселения на Шпицбергене - ред.) перед губернатором Шпицбергена на совещании 18 мая. Руководство треста "Арктикуголь" написало обращение 25 мая к губернатору Шпицбергена с просьбой предоставить освобождение от запрета на транзит российских автомобильных грузов для именно грузов в Баренцбург и поселок Пирамида на Шпицбергене. И российское посольство сопроводило это письмо в МИД Норвегии со своей нотой, где просит МИД предоставить такое исключение", - сказал Гущин в эфире "России 24".
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До этого он заявил, что сейчас на границе стоят два российских контейнера - из них 7 тонн продуктов, остальное - необходимые для российских поселков на Шпицбергене промышленные товары для морских судов и автомобилей.
Гущин добавил, что сейчас вопрос на рассмотрении в МИД Норвегии, российская сторона надеется на его позитивное рассмотрение "именно в гуманитарных целях, для обеспечения стабильной ситуации в российских поселках".
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