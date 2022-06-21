https://ria.ru/20220621/rossiya-1797012573.html

Путин заявил, что Россия проходит через очередную череду испытаний

Путин заявил, что Россия проходит через очередную череду испытаний - РИА Новости, 21.06.2022

Путин заявил, что Россия проходит через очередную череду испытаний

Россия проходит через очередную череду испытаний, ограничения есть, но они преодолеваются и будут преодолены в гражданском секторе, заявил во вторник президент... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:39

2022-06-21T13:39

2022-06-21T14:31

безопасность

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия проходит через очередную череду испытаний, ограничения есть, но они преодолеваются и будут преодолены в гражданском секторе, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин."Сейчас страна проходит через очередную череду испытаний. Все мы знаем, как внимательно весь мир, наша страна относятся к тому, что происходит в гражданской сфере. Да, ограничения есть, они преодолеваются по-разному, но они точно преодолеваются и будут преодолены", - сказал он на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений в Кремле."В истории России не было, наверное, никогда времени, когда мы просто, как в какой-нибудь благополучной, но едва заметной на карте стране, чувствовали, что можно ничего не делать. Всегда Россия шла через какие-то испытания, впрочем, так же, как и любой человек, который идет к своей цели, проходит через известные испытания, всегда", - добавил российский президент.Он отметил, что так, чтобы кого-то "просто привели к искомому результату под ручки, так практически никогда не бывает"."А если кого-то под ручки привели, то, как правило, человек не может эффективно распорядиться тем, что ему досталось, упало с неба. Всегда, чтобы достичь цели, нужно идти через определенные трудности, но, как известно, дорогу осилит именно идущий", - добавил глава государства."Наши армия и флот в соответствии требованиями сегодняшнего дня совершенствуется во всех важнейших сегментах. И это совершенствование пойдет на пользу армии, флоту и всей военной организации государства. Нет никаких сомнений, что мы будем еще сильнее", - заявил Путин.

https://ria.ru/20220621/ofitsery-1797014087.html

https://ria.ru/20220621/bezopasnost-1797014318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф