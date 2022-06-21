https://ria.ru/20220621/rossiya-1797012573.html
Путин заявил, что Россия проходит через очередную череду испытаний
Путин заявил, что Россия проходит через очередную череду испытаний - РИА Новости, 21.06.2022
Путин заявил, что Россия проходит через очередную череду испытаний
Россия проходит через очередную череду испытаний, ограничения есть, но они преодолеваются и будут преодолены в гражданском секторе, заявил во вторник президент... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:39
2022-06-21T13:39
2022-06-21T14:31
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_239:0:2814:1448_1920x0_80_0_0_f836093783049301bceecfee9242d3ec.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия проходит через очередную череду испытаний, ограничения есть, но они преодолеваются и будут преодолены в гражданском секторе, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин."Сейчас страна проходит через очередную череду испытаний. Все мы знаем, как внимательно весь мир, наша страна относятся к тому, что происходит в гражданской сфере. Да, ограничения есть, они преодолеваются по-разному, но они точно преодолеваются и будут преодолены", - сказал он на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений в Кремле."В истории России не было, наверное, никогда времени, когда мы просто, как в какой-нибудь благополучной, но едва заметной на карте стране, чувствовали, что можно ничего не делать. Всегда Россия шла через какие-то испытания, впрочем, так же, как и любой человек, который идет к своей цели, проходит через известные испытания, всегда", - добавил российский президент.Он отметил, что так, чтобы кого-то "просто привели к искомому результату под ручки, так практически никогда не бывает"."А если кого-то под ручки привели, то, как правило, человек не может эффективно распорядиться тем, что ему досталось, упало с неба. Всегда, чтобы достичь цели, нужно идти через определенные трудности, но, как известно, дорогу осилит именно идущий", - добавил глава государства."Наши армия и флот в соответствии требованиями сегодняшнего дня совершенствуется во всех важнейших сегментах. И это совершенствование пойдет на пользу армии, флоту и всей военной организации государства. Нет никаких сомнений, что мы будем еще сильнее", - заявил Путин.
https://ria.ru/20220621/ofitsery-1797014087.html
https://ria.ru/20220621/bezopasnost-1797014318.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_504:0:2564:1545_1920x0_80_0_0_05213ac0b6ce33cdade4be12f7d05717.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
13:39 21.06.2022 (обновлено: 14:31 21.06.2022)
Путин заявил, что Россия проходит через очередную череду испытаний
Президент Путин заявил, что России всегда приходилось преодолевать испытания
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия проходит через очередную череду испытаний, ограничения есть, но они преодолеваются и будут преодолены в гражданском секторе, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас страна проходит через очередную череду испытаний. Все мы знаем, как внимательно весь мир, наша страна относятся к тому, что происходит в гражданской сфере. Да, ограничения есть, они преодолеваются по-разному, но они точно преодолеваются и будут преодолены", - сказал он на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений в Кремле.
"В истории России
не было, наверное, никогда времени, когда мы просто, как в какой-нибудь благополучной, но едва заметной на карте стране, чувствовали, что можно ничего не делать. Всегда Россия шла через какие-то испытания, впрочем, так же, как и любой человек, который идет к своей цели, проходит через известные испытания, всегда", - добавил российский президент.
Он отметил, что так, чтобы кого-то "просто привели к искомому результату под ручки, так практически никогда не бывает".
"А если кого-то под ручки привели, то, как правило, человек не может эффективно распорядиться тем, что ему досталось, упало с неба. Всегда, чтобы достичь цели, нужно идти через определенные трудности, но, как известно, дорогу осилит именно идущий", - добавил глава государства.
"Наши армия и флот в соответствии требованиями сегодняшнего дня совершенствуется во всех важнейших сегментах. И это совершенствование пойдет на пользу армии, флоту и всей военной организации государства. Нет никаких сомнений, что мы будем еще сильнее", - заявил Путин.