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Путин заявил, что Россия проходит через очередную череду испытаний - РИА Новости, 21.06.2022
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Путин заявил, что Россия проходит через очередную череду испытаний
Путин заявил, что Россия проходит через очередную череду испытаний - РИА Новости, 21.06.2022
Путин заявил, что Россия проходит через очередную череду испытаний
Россия проходит через очередную череду испытаний, ограничения есть, но они преодолеваются и будут преодолены в гражданском секторе, заявил во вторник президент... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:39
2022-06-21T14:31
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия проходит через очередную череду испытаний, ограничения есть, но они преодолеваются и будут преодолены в гражданском секторе, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин."Сейчас страна проходит через очередную череду испытаний. Все мы знаем, как внимательно весь мир, наша страна относятся к тому, что происходит в гражданской сфере. Да, ограничения есть, они преодолеваются по-разному, но они точно преодолеваются и будут преодолены", - сказал он на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений в Кремле."В истории России не было, наверное, никогда времени, когда мы просто, как в какой-нибудь благополучной, но едва заметной на карте стране, чувствовали, что можно ничего не делать. Всегда Россия шла через какие-то испытания, впрочем, так же, как и любой человек, который идет к своей цели, проходит через известные испытания, всегда", - добавил российский президент.Он отметил, что так, чтобы кого-то "просто привели к искомому результату под ручки, так практически никогда не бывает"."А если кого-то под ручки привели, то, как правило, человек не может эффективно распорядиться тем, что ему досталось, упало с неба. Всегда, чтобы достичь цели, нужно идти через определенные трудности, но, как известно, дорогу осилит именно идущий", - добавил глава государства."Наши армия и флот в соответствии требованиями сегодняшнего дня совершенствуется во всех важнейших сегментах. И это совершенствование пойдет на пользу армии, флоту и всей военной организации государства. Нет никаких сомнений, что мы будем еще сильнее", - заявил Путин.
https://ria.ru/20220621/ofitsery-1797014087.html
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безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
13:39 21.06.2022 (обновлено: 14:31 21.06.2022)
 
Путин заявил, что Россия проходит через очередную череду испытаний

Президент Путин заявил, что России всегда приходилось преодолевать испытания

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия проходит через очередную череду испытаний, ограничения есть, но они преодолеваются и будут преодолены в гражданском секторе, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас страна проходит через очередную череду испытаний. Все мы знаем, как внимательно весь мир, наша страна относятся к тому, что происходит в гражданской сфере. Да, ограничения есть, они преодолеваются по-разному, но они точно преодолеваются и будут преодолены", - сказал он на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений. 21 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
13:44
Путин призвал выпускников военных вузов действовать аккуратно и вдумчиво
"В истории России не было, наверное, никогда времени, когда мы просто, как в какой-нибудь благополучной, но едва заметной на карте стране, чувствовали, что можно ничего не делать. Всегда Россия шла через какие-то испытания, впрочем, так же, как и любой человек, который идет к своей цели, проходит через известные испытания, всегда", - добавил российский президент.
Он отметил, что так, чтобы кого-то "просто привели к искомому результату под ручки, так практически никогда не бывает".
"А если кого-то под ручки привели, то, как правило, человек не может эффективно распорядиться тем, что ему досталось, упало с неба. Всегда, чтобы достичь цели, нужно идти через определенные трудности, но, как известно, дорогу осилит именно идущий", - добавил глава государства.
"Наши армия и флот в соответствии требованиями сегодняшнего дня совершенствуется во всех важнейших сегментах. И это совершенствование пойдет на пользу армии, флоту и всей военной организации государства. Нет никаких сомнений, что мы будем еще сильнее", - заявил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
13:45
Путин отметил мужество российских военных в отстаивании суверенитета страны
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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