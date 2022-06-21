https://ria.ru/20220621/rogozin-1796932279.html
Рогозин оценил ситуацию с российскими ракетными двигателями РД-181 у США
Рогозин оценил ситуацию с российскими ракетными двигателями РД-181 у США - РИА Новости, 21.06.2022
Рогозин оценил ситуацию с российскими ракетными двигателями РД-181 у США
У США осталось четыре российских двигателя РД-181 для ракет Antares, на которых к МКС запускаются грузовые корабли Cygnus, сообщил гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T09:39
2022-06-21T09:39
2022-06-21T09:51
космос - риа наука
сша
рд-181
cygnus
международная космическая станция (мкс)
россия
роскосмос
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790807585_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c0d67f00ed9602ea5b3a2854b465ac5.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. У США осталось четыре российских двигателя РД-181 для ракет Antares, на которых к МКС запускаются грузовые корабли Cygnus, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."У США в результате наших ответных санкций осталось всего 4 двигателя РД-181. Их хватит для двух пусков Cygnus", - написал он в своём Telegram-канале.Рогозин напомнил, что госкорпорация в ответ на американские санкции прекратила поставку ракетных двигателей РД-180 и РД-181. На паре двигателей РД-181 летает американская ракета Antares, которая является штатным средством выведения для грузового корабля Cygnus, который не смог откорректировать орбиту МКС.В пресс-службе "Роскосмоса" уточнили журналистам, что корабль Cygnus в связи с этим нужно адаптировать под новый носитель, а это "займет несколько лет и потребует крупных финансовых средств"."Или им придется вернуться к России с просьбой о новых поставках двигателей", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220615/roskosmos-1795342359.html
https://ria.ru/20220615/ispytanie-1795616114.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790807585_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af1c027b18715a244f94ad428f5e9d45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, сша, рд-181, cygnus, международная космическая станция (мкс), россия, роскосмос, дмитрий рогозин
09:39 21.06.2022 (обновлено: 09:51 21.06.2022)
Рогозин оценил ситуацию с российскими ракетными двигателями РД-181 у США
Рогозин: у США осталось четыре двигателя РД-181, их хватит для двух пусков Cygnus к МКС