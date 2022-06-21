https://ria.ru/20220621/rogozin-1796932279.html

Рогозин оценил ситуацию с российскими ракетными двигателями РД-181 у США

Рогозин оценил ситуацию с российскими ракетными двигателями РД-181 у США - РИА Новости, 21.06.2022

Рогозин оценил ситуацию с российскими ракетными двигателями РД-181 у США

У США осталось четыре российских двигателя РД-181 для ракет Antares, на которых к МКС запускаются грузовые корабли Cygnus, сообщил гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T09:39

2022-06-21T09:39

2022-06-21T09:51

космос - риа наука

сша

рд-181

cygnus

международная космическая станция (мкс)

россия

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. У США осталось четыре российских двигателя РД-181 для ракет Antares, на которых к МКС запускаются грузовые корабли Cygnus, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."У США в результате наших ответных санкций осталось всего 4 двигателя РД-181. Их хватит для двух пусков Cygnus", - написал он в своём Telegram-канале.Рогозин напомнил, что госкорпорация в ответ на американские санкции прекратила поставку ракетных двигателей РД-180 и РД-181. На паре двигателей РД-181 летает американская ракета Antares, которая является штатным средством выведения для грузового корабля Cygnus, который не смог откорректировать орбиту МКС.В пресс-службе "Роскосмоса" уточнили журналистам, что корабль Cygnus в связи с этим нужно адаптировать под новый носитель, а это "займет несколько лет и потребует крупных финансовых средств"."Или им придется вернуться к России с просьбой о новых поставках двигателей", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220615/roskosmos-1795342359.html

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космос - риа наука, сша, рд-181, cygnus, международная космическая станция (мкс), россия, роскосмос, дмитрий рогозин