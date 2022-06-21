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Рогозин оценил ситуацию с российскими ракетными двигателями РД-181 у США - РИА Новости, 21.06.2022
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Рогозин оценил ситуацию с российскими ракетными двигателями РД-181 у США
Рогозин оценил ситуацию с российскими ракетными двигателями РД-181 у США - РИА Новости, 21.06.2022
Рогозин оценил ситуацию с российскими ракетными двигателями РД-181 у США
У США осталось четыре российских двигателя РД-181 для ракет Antares, на которых к МКС запускаются грузовые корабли Cygnus, сообщил гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T09:39
2022-06-21T09:51
космос - риа наука
сша
рд-181
cygnus
международная космическая станция (мкс)
россия
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. У США осталось четыре российских двигателя РД-181 для ракет Antares, на которых к МКС запускаются грузовые корабли Cygnus, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."У США в результате наших ответных санкций осталось всего 4 двигателя РД-181. Их хватит для двух пусков Cygnus", - написал он в своём Telegram-канале.Рогозин напомнил, что госкорпорация в ответ на американские санкции прекратила поставку ракетных двигателей РД-180 и РД-181. На паре двигателей РД-181 летает американская ракета Antares, которая является штатным средством выведения для грузового корабля Cygnus, который не смог откорректировать орбиту МКС.В пресс-службе "Роскосмоса" уточнили журналистам, что корабль Cygnus в связи с этим нужно адаптировать под новый носитель, а это "займет несколько лет и потребует крупных финансовых средств"."Или им придется вернуться к России с просьбой о новых поставках двигателей", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220615/roskosmos-1795342359.html
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космос - риа наука, сша, рд-181, cygnus, международная космическая станция (мкс), россия, роскосмос, дмитрий рогозин
09:39 21.06.2022 (обновлено: 09:51 21.06.2022)
 
Рогозин оценил ситуацию с российскими ракетными двигателями РД-181 у США

Рогозин: у США осталось четыре двигателя РД-181, их хватит для двух пусков Cygnus к МКС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкГенеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости
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Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. У США осталось четыре российских двигателя РД-181 для ракет Antares, на которых к МКС запускаются грузовые корабли Cygnus, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"У США в результате наших ответных санкций осталось всего 4 двигателя РД-181. Их хватит для двух пусков Cygnus", - написал он в своём Telegram-канале.
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Рогозин напомнил, что госкорпорация в ответ на американские санкции прекратила поставку ракетных двигателей РД-180 и РД-181. На паре двигателей РД-181 летает американская ракета Antares, которая является штатным средством выведения для грузового корабля Cygnus, который не смог откорректировать орбиту МКС.
В пресс-службе "Роскосмоса" уточнили журналистам, что корабль Cygnus в связи с этим нужно адаптировать под новый носитель, а это "займет несколько лет и потребует крупных финансовых средств".
"Или им придется вернуться к России с просьбой о новых поставках двигателей", - добавили в пресс-службе.
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Космос - РИА НаукаСШАРД-181CygnusМеждународная космическая станция (МКС)РоссияРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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