https://ria.ru/20220621/rezervisty-1796969189.html

Украинские резервисты сдались под Северодонецком без сопротивления

Украинские резервисты сдались под Северодонецком без сопротивления - РИА Новости, 21.06.2022

Украинские резервисты сдались под Северодонецком без сопротивления

Девять украинских резервистов сложили оружие и сдались, не оказав сопротивления, под Сиротино в пригороде Северодонецка, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:49

2022-06-21T11:49

2022-06-21T15:07

специальная военная операция на украине

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владимир путин

северодонецк

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СЕВЕРОДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Девять украинских резервистов сложили оружие и сдались, не оказав сопротивления, под Сиротино в пригороде Северодонецка, сообщил корреспондент РИА Новости.По словам пленных, их мобилизовали в мае в воинскую часть № 3035, которая до 2014-го была расквартирована в Луганске, а затем в Харькове.Среди сдавшихся — трое из Северодонецка и Рубежного, один контрактник, а также жители Львова, Тернополя, Винницы и Харьковской области.В Северодонецке украинские войска несут критические потери и отступают в сторону Лисичанска, а в Святогорске, который расположен западнее, украинская группировка утратила контроль над большей частью города.На Украине действует военное положение, объявлена всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220620/naemnik-1796714587.html

https://ria.ru/20220616/voennoplennyy-1795743332.html

северодонецк

украина

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Резервисты, сдавшиеся на позициях под Северодонецком Резервисты, сдавшиеся на позициях под Северодонецком 2022-06-21T11:49 true PT0M15S

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в мире, владимир путин, северодонецк, украина, луганск, ситуация в днр и лнр