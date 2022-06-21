В Нижегородской области стартовал конкурс "Дизайн и ремесло: проСмыслы"
В Нижегородской области стартовал конкурс промыслов "Дизайн и ремесло: проСмыслы"
Городецкая игрушка. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн — РИА Новости. Творческий конкурс "Дизайн и ремесло: проСмыслы", приуроченный к празднованию Дня народных художественных промыслов, стартовал в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Конкурс станет первым этапом региональной программы стимулирования изготовления и сбыта продукции предприятий народных художественных промыслов.
"Во время коронавирусных ограничений мы первыми в стране приняли решение оказать предприятиям народных промыслов дополнительную помощь и в 2020-2021 годах направили на эти цели более 300 миллионов рублей. В этом году, с учетом разработки нового антикризисного плана в условиях санкционного давления, выделили еще 100 миллионов рублей – на стимулирование изготовления и сбыта продукции предприятий народных художественных промыслов, а также на программу поддержки молодых специалистов и наставников. Нынешний конкурс – это продолжение поддержки отрасли и шанс для предприятий занять ниши, которые освобождают зарубежные компании, в том числе брендовые", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Старт программе дал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев в Семенове, во время церемонии открытия праздника в честь 100-летия семеновской матрешки.
"От отношения региона к своему наследию зависит судьба народных промыслов России. Мы даем старт региональной программе по стимулированию изготовления и сбыта продукции предприятий НХП в Нижегородской области. Программа и конкурс, который ее открывает, позволят разработать и создать линейки новых качественных изделий. Основная задача конкурса – создать утилитарные продукты с "русским кодом", рассчитанные на современные рыночные запросы и имеющие перспективу коммерческой успешности. Надеемся, что это даст новый импульс развитию промыслов Нижегородской области и расширит потребительскую аудиторию", - приводятся в сообщении слова Яковлева.
Конкурс промышленного дизайна "Дизайн и ремесло: проСмыслы" проводится правительством Нижегородской области при поддержке министерства промышленности и торговли России. Прием заявок стартовал 20 июня 2022 года. Художники могут предложить свои варианты дизайна продуктовых линеек предприятий НХП. Жюри выберет понравившиеся эскизы, и на их основе под авторским надзором на предприятиях-партнерах будут созданы опытные образцы изделий. Уже сейчас у предприятий есть запрос на работу с дизайнерами.
Партнерами конкурса стали более 20 предприятий народных художественных промыслов региона, в том числе "Хохломская роспись", "Городецкая роспись", "Городецкая золотная вышивка", "Казаковское предприятие художественных изделий" и другие.
Итог конкурса "Дизайн и ремесло: проСмыслы" подведут в рамках Глобального форума креативных территорий, который планируется организовать в Нижнем Новгороде в сентябре.