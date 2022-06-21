https://ria.ru/20220621/remeslo-1797074561.html

В Нижегородской области стартовал конкурс "Дизайн и ремесло: проСмыслы"

В Нижегородской области стартовал конкурс "Дизайн и ремесло: проСмыслы" - РИА Новости, 21.06.2022

В Нижегородской области стартовал конкурс "Дизайн и ремесло: проСмыслы"

Творческий конкурс "Дизайн и ремесло: проСмыслы", приуроченный к празднованию Дня народных художественных промыслов, стартовал в Нижегородской области, сообщает РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:08

2022-06-21T16:08

2022-06-21T16:08

нижегородская область

россия

нижегородская область

нижний новгород

экономика

глеб никитин

сергей яковлев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн — РИА Новости. Творческий конкурс "Дизайн и ремесло: проСмыслы", приуроченный к празднованию Дня народных художественных промыслов, стартовал в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Конкурс станет первым этапом региональной программы стимулирования изготовления и сбыта продукции предприятий народных художественных промыслов."Во время коронавирусных ограничений мы первыми в стране приняли решение оказать предприятиям народных промыслов дополнительную помощь и в 2020-2021 годах направили на эти цели более 300 миллионов рублей. В этом году, с учетом разработки нового антикризисного плана в условиях санкционного давления, выделили еще 100 миллионов рублей – на стимулирование изготовления и сбыта продукции предприятий народных художественных промыслов, а также на программу поддержки молодых специалистов и наставников. Нынешний конкурс – это продолжение поддержки отрасли и шанс для предприятий занять ниши, которые освобождают зарубежные компании, в том числе брендовые", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Старт программе дал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев в Семенове, во время церемонии открытия праздника в честь 100-летия семеновской матрешки."От отношения региона к своему наследию зависит судьба народных промыслов России. Мы даем старт региональной программе по стимулированию изготовления и сбыта продукции предприятий НХП в Нижегородской области. Программа и конкурс, который ее открывает, позволят разработать и создать линейки новых качественных изделий. Основная задача конкурса – создать утилитарные продукты с "русским кодом", рассчитанные на современные рыночные запросы и имеющие перспективу коммерческой успешности. Надеемся, что это даст новый импульс развитию промыслов Нижегородской области и расширит потребительскую аудиторию", - приводятся в сообщении слова Яковлева.Конкурс промышленного дизайна "Дизайн и ремесло: проСмыслы" проводится правительством Нижегородской области при поддержке министерства промышленности и торговли России. Прием заявок стартовал 20 июня 2022 года. Художники могут предложить свои варианты дизайна продуктовых линеек предприятий НХП. Жюри выберет понравившиеся эскизы, и на их основе под авторским надзором на предприятиях-партнерах будут созданы опытные образцы изделий. Уже сейчас у предприятий есть запрос на работу с дизайнерами.Партнерами конкурса стали более 20 предприятий народных художественных промыслов региона, в том числе "Хохломская роспись", "Городецкая роспись", "Городецкая золотная вышивка", "Казаковское предприятие художественных изделий" и другие.Итог конкурса "Дизайн и ремесло: проСмыслы" подведут в рамках Глобального форума креативных территорий, который планируется организовать в Нижнем Новгороде в сентябре.

https://ria.ru/20220612/moda-1794317546.html

https://ria.ru/20220528/tatarstan-1791436579.html

https://ria.ru/20220215/vystavka-1772873809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, нижегородская область, нижний новгород, экономика, глеб никитин, сергей яковлев