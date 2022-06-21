03:11 21.06.2022 (обновлено: 10:14 21.06.2022)
Референдум в Херсонской области планируется на осень, сообщили власти
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов анонсировал референдум о вхождении в состав РФ на осень
Прохожие на улице Скадовска. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести в этом году, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Референдум пройдет в этом году. Планируется на осень", — отметил он.
По словам собеседника агентства, более конкретные сроки пока не определены.
"Мы готовимся к референдуму. Идут организационные вопросы. После референдума мы станем полноценным субъектом Российской Федерации. Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России. Мы идем по пути Крыма", — сказал Стремоусов.
По его словам, параллельно с подготовкой к референдуму в регионе ведется работа по налаживанию социально-экономического благополучия, запускаются предприятия и банковская система, начата выплата зарплат, социальных пособий и пенсий в рублях.
Во время спецоперации вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами Российской Федерации.
Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.