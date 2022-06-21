https://ria.ru/20220621/reeves-1796969704.html

Биография Киану Ривза впервые выйдет на русском языке

Биография Киану Ривза впервые выйдет на русском языке - РИА Новости, 21.06.2022

Биография Киану Ривза впервые выйдет на русском языке

Биография канадского актера Киану Ривза впервые выйдет на русском языке в июле, сообщает пресс-служба издательства. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:49

2022-06-21T12:49

2022-06-21T12:49

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Биография канадского актера Киану Ривза впервые выйдет на русском языке в июле, сообщает пресс-служба издательства. В книге "Киану Ривз: победы, печали и правила жизни" рассказывается не только о творчестве актера. "Глубокое и подробное исследование удивительного феномена по имени Киану Ривз, а также Голливуда, популярной культуры и в целом жизни на этой временами слишком занятной планете", — характеризуют биографию в пресс-службе.Книга сопровождается иллюстрациями Оуэна Ковни.Киану Ривз известен по роли Нео в фильмах из серии "Матрица". Он также сыграл в проектах "Джон Уик", "Константин: Повелитель тьмы", "47 ронинов" и других.

https://ria.ru/20220603/knigi-1792630393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, киану ривз, лос-анджелес, голливуд, книги, кино и сериалы, знаменитости, звезды