https://ria.ru/20220621/reeves-1796969704.html
Биография Киану Ривза впервые выйдет на русском языке
Биография Киану Ривза впервые выйдет на русском языке - РИА Новости, 21.06.2022
Биография Киану Ривза впервые выйдет на русском языке
Биография канадского актера Киану Ривза впервые выйдет на русском языке в июле, сообщает пресс-служба издательства. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:49
2022-06-21T12:49
2022-06-21T12:49
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Биография канадского актера Киану Ривза впервые выйдет на русском языке в июле, сообщает пресс-служба издательства. В книге "Киану Ривз: победы, печали и правила жизни" рассказывается не только о творчестве актера. "Глубокое и подробное исследование удивительного феномена по имени Киану Ривз, а также Голливуда, популярной культуры и в целом жизни на этой временами слишком занятной планете", — характеризуют биографию в пресс-службе.Книга сопровождается иллюстрациями Оуэна Ковни.Киану Ривз известен по роли Нео в фильмах из серии "Матрица". Он также сыграл в проектах "Джон Уик", "Константин: Повелитель тьмы", "47 ронинов" и других.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, киану ривз, лос-анджелес, голливуд, книги, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Биография Киану Ривза впервые выйдет на русском языке
Биография Киану Ривза впервые на русском языке выйдет в июле
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Биография канадского актера Киану Ривза впервые выйдет на русском языке в июле, сообщает пресс-служба издательства.
"Это писательский дебют журналиста, критика и культуролога из Лос-Анджелеса Алекса Паппадимаса", — говорится в пресс-релизе.
В книге "Киану Ривз: победы, печали и правила жизни" рассказывается не только о творчестве актера.
"Глубокое и подробное исследование удивительного феномена по имени Киану Ривз, а также Голливуда, популярной культуры и в целом жизни на этой временами слишком занятной планете", — характеризуют биографию в пресс-службе.
Книга сопровождается иллюстрациями Оуэна Ковни.
Киану Ривз известен по роли Нео в фильмах из серии "Матрица". Он также сыграл в проектах "Джон Уик", "Константин: Повелитель тьмы", "47 ронинов" и других.