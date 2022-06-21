https://ria.ru/20220621/rada-1797027858.html

В Раду внесли законопроект, позволяющий привлекать военных к охране границы

В Раду внесли законопроект, позволяющий привлекать военных к охране границы - РИА Новости, 21.06.2022

В Раду внесли законопроект, позволяющий привлекать военных к охране границы

Законопроект, предлагающий разрешить привлекать украинских военных к усилению охраны государственной границы, а также предусматривающий увеличение пограничной... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:26

2022-06-21T14:26

2022-06-21T14:26

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Законопроект, предлагающий разрешить привлекать украинских военных к усилению охраны государственной границы, а также предусматривающий увеличение пограничной полосы на границе с РФ и Белоруссией до двух километров внесен в Верховную раду Украины."Проектом Закона предлагается урегулировать порядок и способы привлечения воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины к выполнению задач по усилению охраны государственной границы и суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне в мирное время и особый период", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.В частности, предлагается передать координацию защиты госграницы в районе "осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины - командующим объединенных сил".Также законопроектом предлагается увеличить приграничную полосу на границе с Россией и Белоруссией до двух километров. Ранее ее ширина на всех участках госграницы составляла 30-50 метров."В этих пределах устанавливается специальный пограничный режим о запрете свободного въезда, пребывания, проживания, передвижение лиц и производство работ, не связанных с обороной или охраной государственной границы Украины", - говорится в тексте законопроекта.

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html

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в мире, украина, россия, белоруссия, вооруженные силы украины