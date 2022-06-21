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Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области

Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области - РИА Новости, 21.06.2022

Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области

Российская противовоздушная оборона сбила украинский штурмовик Су-25, 19 беспилотников и перехватила 5 ракет "Точка-У" и 30 снарядов РСЗО "Ураган", следует из... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:50

2022-06-21T13:50

2022-06-21T14:11

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила украинский штурмовик Су-25, 19 беспилотников и перехватила 5 ракет "Точка-У" и 30 снарядов РСЗО "Ураган", следует из сводки Минобороны России, распространенной во вторник."Войсками противовоздушной обороны России сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка Харьковской области", - говорится в документе. Отмечается, что также сбиты в воздухе 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Крутая Балка Донецкой Народной Республики, Диброво, Капитоловка, Липцы и Заводы Харьковской области."Кроме того, перехвачено пять тактических ракет "Точка-У", а также 30 реактивных снарядов РСЗО "Ураган" в районах населенных пунктов Лозовский Луганской Народной Республики, Лозовая, Кременец, Александровка Донецкой Народной Республики, Долгенькое и Топольское Харьковской области", - уточняют военные.

https://ria.ru/20220619/ukraina-1796550498.html

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, су-25