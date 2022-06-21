13:50 21.06.2022 (обновлено: 14:11 21.06.2022)
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области
Минобороны: средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области и 19 беспилотников
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила украинский штурмовик Су-25, 19 беспилотников и перехватила 5 ракет "Точка-У" и 30 снарядов РСЗО "Ураган", следует из сводки Минобороны России, распространенной во вторник.
"Войсками противовоздушной обороны России сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка Харьковской области", - говорится в документе. Отмечается, что также сбиты в воздухе 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Крутая Балка Донецкой Народной Республики, Диброво, Капитоловка, Липцы и Заводы Харьковской области.
"Кроме того, перехвачено пять тактических ракет "Точка-У", а также 30 реактивных снарядов РСЗО "Ураган" в районах населенных пунктов Лозовский Луганской Народной Республики, Лозовая, Кременец, Александровка Донецкой Народной Республики, Долгенькое и Топольское Харьковской области", - уточняют военные.