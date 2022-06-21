13:05 21.06.2022 (обновлено: 13:25 21.06.2022)
В Кремле прокомментировали "расследование" про "бизнес" окружения Путина
Песков назвал публикации про бизнес окружения Путина очередной информационной стряпней
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новое "расследование" о группе, зарабатывающей деньги для президента, очередной "стряпней" и заявил, что Владимир Путин не имеет к этому никакого отношения.
"Очередная стряпня, я уж не знаю, привели они в этом материале, потому что это действительно какая-то некая группа исследователей, они действительно присылали нам запросы, мы им ответили, что это все ерунда, и, естественно, президент России к этому всему не имеет никакого отношения, похоже на очередную просто стряпню информационную", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос об очередном расследовании издания "Медуза"*, в котором рассказали о кооперативе, якобы зарабатывающем деньги для Владимира Путина.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
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