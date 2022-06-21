https://ria.ru/20220621/putin-1797000876.html

В Кремле прокомментировали "расследование" про "бизнес" окружения Путина

В Кремле прокомментировали "расследование" про "бизнес" окружения Путина - РИА Новости, 21.06.2022

В Кремле прокомментировали "расследование" про "бизнес" окружения Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новое "расследование" о группе, зарабатывающей деньги для президента, очередной "стряпней" и заявил, что... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:05

2022-06-21T13:05

2022-06-21T13:25

общество

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новое "расследование" о группе, зарабатывающей деньги для президента, очередной "стряпней" и заявил, что Владимир Путин не имеет к этому никакого отношения."Очередная стряпня, я уж не знаю, привели они в этом материале, потому что это действительно какая-то некая группа исследователей, они действительно присылали нам запросы, мы им ответили, что это все ерунда, и, естественно, президент России к этому всему не имеет никакого отношения, похоже на очередную просто стряпню информационную", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос об очередном расследовании издания "Медуза"*, в котором рассказали о кооперативе, якобы зарабатывающем деньги для Владимира Путина.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20201207/vbrosy-1588004080.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, дмитрий песков