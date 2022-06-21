06:10 21.06.2022 (обновлено: 11:18 21.06.2022)
Экс-офицер СБУ показал командный пункт силовиков в аэропорту Мариуполя
Экс-офицер СБУ Прозоров показал бывший командный пункт силовиков в аэропорту Мариуполя
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 21 июн — РИА Новости. Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров специально для РИА Новости снял видеоэкскурсию по аэропорту Мариуполя, в котором находились командные пункты украинских силовиков, действовавших в секторе "М" — в Мариуполе и его окрестностях.
В марте 2022 года аэропорт взяли под контроль силы Донецкой Народной Республики.
"В кабинете начальника аэропорта каждое утро проводились совещания с командующим группировкой. <…> В комнате отдыха он жил", — рассказал Прозоров.
В 500 метрах от диспетчерской вышки стоит здание технических служб аэропорта.
"С сентября 2014 года здесь располагался штаб ВСУ в секторе "М". Здесь располагался командующий армейской группировкой на Приазовском направлении", — добавил Прозоров.
Кабинет командующего был обозначен табличкой на английском языке. Внутри найдена некоторая документация за 2021 год, а также молитвенник, изданный при финансовой поддержке германского бундесвера.
В кабинете отдела разведки в этом здании Прозоров обнаружил список десантных кораблей Черноморского флота России с их характеристиками, а также схемами для их идентификации. В этом же помещении найдены списки офицеров разведки этой группировки. Экс-сотрудник СБУ обратил внимание, что некоторые документы также датированы 2021 годом.
Прозоров показал здание, в котором базировалась оперативная группа СБУ, в том числе комнату, в которой жил он сам. У собеседника агентства как высокопоставленного офицера была своя комната, а младшие офицеры жили в бывшей комнате хранения багажа — на двухэтажных стеллажах, предназначенных для чемоданов.
Ранее Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и им сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны сотрудников Службы безопасности и бойцов нацбатов.
РИА Новости опубликовало свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках. Их заявления подкрепляются медицинскими справками, полученными после освобождения их из плена как в Донецке, так и в самом Мариуполе. Четверым ополченцам также удалось добиться от правоохранительных органов Украины возбуждения уголовных дел на основании жалоб на применение к ним пыток.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.