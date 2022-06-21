Рейтинг@Mail.ru
Краснокнижные птицы поселились в Терлецком лесопарке в Москве - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220621/ptitsy-1797095430.html
Краснокнижные птицы поселились в Терлецком лесопарке в Москве
Краснокнижные птицы поселились в Терлецком лесопарке в Москве - РИА Новости, 21.06.2022
Краснокнижные птицы поселились в Терлецком лесопарке в Москве
Краснокнижные птицы поселились в Терлецком лесопарке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:49
2022-06-21T16:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
красная книга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145970/47/1459704768_0:114:2207:1355_1920x0_80_0_0_34dc628b9ebfa97c03466b8ceb39a7cc.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Краснокнижные птицы поселились в Терлецком лесопарке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В Терлецком лесопарке поселились краснокнижные птицы. Специалисты заметили кулика-перевозчика, речных крачек, гоголя и лысух", - говорится в сообщении.Отмечается, что кулик-перевозчик занесен в Красную книгу Москвы под 1-й категорией как находящийся под угрозой исчезновения вид. Речная крачка занесена под 2-й категорией как сокращающийся в численности вид, гоголь и лысухи - под 1-й категорией редкости.
https://ria.ru/20220505/ptitsy-1787207022.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145970/47/1459704768_0:0:2207:1656_1920x0_80_0_0_831222620f9598744968c8e9dab22b1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, красная книга
16:49 21.06.2022
 

Краснокнижные птицы поселились в Терлецком лесопарке в Москве

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРечная крачка
Речная крачка - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Речная крачка . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Краснокнижные птицы поселились в Терлецком лесопарке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В Терлецком лесопарке поселились краснокнижные птицы. Специалисты заметили кулика-перевозчика, речных крачек, гоголя и лысух", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кулик-перевозчик занесен в Красную книгу Москвы под 1-й категорией как находящийся под угрозой исчезновения вид. Речная крачка занесена под 2-й категорией как сокращающийся в численности вид, гоголь и лысухи - под 1-й категорией редкости.
Обыкновенный гоголь - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 14:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Краснокнижные птицы гоголи прилетели на московские пруды
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство МосквыКрасная книга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала