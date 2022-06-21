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Краснокнижные птицы поселились в Терлецком лесопарке в Москве
Краснокнижные птицы поселились в Терлецком лесопарке в Москве - РИА Новости, 21.06.2022
Краснокнижные птицы поселились в Терлецком лесопарке в Москве
Краснокнижные птицы поселились в Терлецком лесопарке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:49
2022-06-21T16:49
2022-06-21T16:49
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Краснокнижные птицы поселились в Терлецком лесопарке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В Терлецком лесопарке поселились краснокнижные птицы. Специалисты заметили кулика-перевозчика, речных крачек, гоголя и лысух", - говорится в сообщении.Отмечается, что кулик-перевозчик занесен в Красную книгу Москвы под 1-й категорией как находящийся под угрозой исчезновения вид. Речная крачка занесена под 2-й категорией как сокращающийся в численности вид, гоголь и лысухи - под 1-й категорией редкости.
https://ria.ru/20220505/ptitsy-1787207022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, красная книга