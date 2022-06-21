https://ria.ru/20220621/ptitsy-1797095430.html

Краснокнижные птицы поселились в Терлецком лесопарке в Москве

Краснокнижные птицы поселились в Терлецком лесопарке в Москве - РИА Новости, 21.06.2022

Краснокнижные птицы поселились в Терлецком лесопарке в Москве

Краснокнижные птицы поселились в Терлецком лесопарке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:49

2022-06-21T16:49

2022-06-21T16:49

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Краснокнижные птицы поселились в Терлецком лесопарке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В Терлецком лесопарке поселились краснокнижные птицы. Специалисты заметили кулика-перевозчика, речных крачек, гоголя и лысух", - говорится в сообщении.Отмечается, что кулик-перевозчик занесен в Красную книгу Москвы под 1-й категорией как находящийся под угрозой исчезновения вид. Речная крачка занесена под 2-й категорией как сокращающийся в численности вид, гоголь и лысухи - под 1-й категорией редкости.

https://ria.ru/20220505/ptitsy-1787207022.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, красная книга