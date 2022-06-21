https://ria.ru/20220621/psb-1796959900.html

ПСБ сократил время одобрения заявки по военной ипотеке

ПСБ сократил время одобрения заявки по военной ипотеке - РИА Новости, 21.06.2022

ПСБ сократил время одобрения заявки по военной ипотеке

ПСБ запустил онлайн-сервис для ускоренного оформления военной ипотеки, сообщает банк. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:24

2022-06-21T11:24

2022-06-21T11:24

новости компаний - экономика

псб (банк псб)

ипотека

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. ПСБ запустил онлайн-сервис для ускоренного оформления военной ипотеки, сообщает банк."Выбрав на сайте интересующую программу военной ипотеки, можно сразу заполнить простую форму онлайн-заявки и через несколько минут получить кредитное решение в смс-уведомлении или электронном письме. Посетить ипотечный центр банка потребуется только один раз для проведения сделки", - отметили в банке.Онлайн-заявка доступна для программ "Военная ипотека", "Военная ипотека. Госпрограмма" и программ рефинансирования военной ипотеки."ПСБ как лидер рынка военной ипотеки первым среди российских банков запустил полностью цифровой формат покупки жилья на первичном рынке для военнослужащих - участников накопительно-ипотечной системы. Это особенно важно для военнослужащих, которые зачастую служат в отдаленных гарнизонах и чье время подчинено распорядку военной службы. Новый сервис существенно ускоряет процесс одобрения кредита для тех клиентов, которые выбирают квартиру в другом регионе или чья служба связана с частыми перемещениями", - приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента - руководителя блока розничного бизнеса ПСБ Мигеля Маркарянца.

https://ria.ru/20220617/uslugi-1796209064.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), ипотека