https://ria.ru/20220621/protest-1796919180.html

Япония заявила протест КНР из-за захода китайских судов в воды у Сенкаку

Япония заявила протест КНР из-за захода китайских судов в воды у Сенкаку - РИА Новости, 21.06.2022

Япония заявила протест КНР из-за захода китайских судов в воды у Сенкаку

Правительство Японии направило протест Китаю по дипломатическим каналам в связи с заходом китайских патрульных судов в японские территориальные воды, заявил на... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T08:10

2022-06-21T08:10

2022-06-21T08:11

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ТОКИО, 21 июн – РИА Новости. Правительство Японии направило протест Китаю по дипломатическим каналам в связи с заходом китайских патрульных судов в японские территориальные воды, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно."Деятельность судов береговой охраны Китая является в первую очередь нарушением международного права. Мы направили решительный протест по дипломатическим каналам и призвали немедленно отвести суда. Заход в наши воды в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао – ред.) является чрезвычайно прискорбным и неприемлемым", - отметил он.Мацуно также подчеркнул, что власти Японии намерены "продолжать вести пристальное наблюдение за регионом вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао – ред.) и предпринимать ответыне шаги по отношению к китайской стороне в мирной манере".По данным японской береговой охраны, два китайских судна вошли в территориальные воды вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) утром вторника, что стало 12 подобным инцидентом с начала года.Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Пекин и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.

https://ria.ru/20220513/kitay-1788293267.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, китай, сенкаку, тайвань