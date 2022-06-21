08:10 21.06.2022 (обновлено: 08:11 21.06.2022)
Япония заявила протест КНР из-за захода китайских судов в воды у Сенкаку
Япония заявила протест КНР из-за захода китайских судов в воды у спорных островов Сенкаку
© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР. Архивное фото
ТОКИО, 21 июн – РИА Новости. Правительство Японии направило протест Китаю по дипломатическим каналам в связи с заходом китайских патрульных судов в японские территориальные воды, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.
"Деятельность судов береговой охраны Китая является в первую очередь нарушением международного права. Мы направили решительный протест по дипломатическим каналам и призвали немедленно отвести суда. Заход в наши воды в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао – ред.) является чрезвычайно прискорбным и неприемлемым", - отметил он.
Мацуно также подчеркнул, что власти Японии намерены "продолжать вести пристальное наблюдение за регионом вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао – ред.) и предпринимать ответыне шаги по отношению к китайской стороне в мирной манере".
По данным японской береговой охраны, два китайских судна вошли в территориальные воды вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) утром вторника, что стало 12 подобным инцидентом с начала года.
Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Пекин и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.