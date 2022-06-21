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Власти Херсонщины назвали самоубийством попытки прорыва ВСУ в регион - РИА Новости, 21.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/proryv-1796914900.html
Власти Херсонщины назвали самоубийством попытки прорыва ВСУ в регион
Власти Херсонщины назвали самоубийством попытки прорыва ВСУ в регион - РИА Новости, 21.06.2022
Власти Херсонщины назвали самоубийством попытки прорыва ВСУ в регион
Любые попытки прорыва украинской армии в Херсонскую область сродни самоубийству, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T06:16
2022-06-21T06:16
специальная военная операция на украине
херсонская область
запорожская область
украина
в мире
кирилл стремоусов
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Любые попытки прорыва украинской армии в Херсонскую область сродни самоубийству, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, сейчас ситуация в Херсонской области спокойная. Многие жители разобрались в сложившейся ситуации и уже не поддаются влиянию украинской пропаганды.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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херсонская область , запорожская область, украина, в мире, кирилл стремоусов, симферополь
06:16 21.06.2022
 
Власти Херсонщины назвали самоубийством попытки прорыва ВСУ в регион

Замглавы Херсонской области Стремоусов: попытки прорыва ВСУ в регион сродни самоубийству

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПатрулирование пляжа в Херсонской области
Патрулирование пляжа в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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Патрулирование пляжа в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Любые попытки прорыва украинской армии в Херсонскую область сродни самоубийству, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Херсонская область это степная зона. Любые действия, которые начинаются украинской стороной, обречены и сродни самоубийству. Примером тому несколько провалившихся операций. Ударной силы у украинской армии уже нет. Никто не хочет умирать за режим Зеленского. Боевой дух украинской армии подорван", — сказал Стремоусов.

По его словам, сейчас ситуация в Херсонской области спокойная. Многие жители разобрались в сложившейся ситуации и уже не поддаются влиянию украинской пропаганды.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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