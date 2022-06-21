https://ria.ru/20220621/proryv-1796914900.html

Власти Херсонщины назвали самоубийством попытки прорыва ВСУ в регион

Власти Херсонщины назвали самоубийством попытки прорыва ВСУ в регион - РИА Новости, 21.06.2022

Власти Херсонщины назвали самоубийством попытки прорыва ВСУ в регион

Любые попытки прорыва украинской армии в Херсонскую область сродни самоубийству, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T06:16

2022-06-21T06:16

2022-06-21T06:16

специальная военная операция на украине

херсонская область

запорожская область

украина

в мире

кирилл стремоусов

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Любые попытки прорыва украинской армии в Херсонскую область сродни самоубийству, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, сейчас ситуация в Херсонской области спокойная. Многие жители разобрались в сложившейся ситуации и уже не поддаются влиянию украинской пропаганды.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220621/referendum-1796909079.html

херсонская область

запорожская область

украина

симферополь

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херсонская область , запорожская область, украина, в мире, кирилл стремоусов, симферополь