https://ria.ru/20220621/proisshestvie-1796922474.html

Ребенок выстрелил в маленького брата из сигнального револьвера родителей

Ребенок выстрелил в маленького брата из сигнального револьвера родителей - РИА Новости, 21.06.2022

Ребенок выстрелил в маленького брата из сигнального револьвера родителей

Восьмилетний ребенок в оренбургском Орске в ходе игры с сигнальным револьвером родителей выстрелил в пятилетнего брата, раненый малыш госпитализирован,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T09:04

2022-06-21T09:04

2022-06-21T09:04

происшествия

оренбургская область

россия

оренбург

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

УФА, 21 июн – РИА Новости. Восьмилетний ребенок в оренбургском Орске в ходе игры с сигнальным револьвером родителей выстрелил в пятилетнего брата, раненый малыш госпитализирован, возбуждено уголовное дело.В пресс-службе МВД по Оренбургской области сообщили, что инцидент произошел в частном доме. "Восьмилетний ребенок нашёл в шкафу сигнальный револьвер "Страж" и в ходе игры произвёл из него выстрел в сторону своего 5-летнего брата, причинив проникающее огнестрельное ранение грудной клетки. Раненый малыш госпитализирован", - говорится в сообщении.При этом, как проинформировали в ведомстве, сначала родители детей сначала дали полиции ложные показания, пояснив, что пятилетний ребенок кинул неустановленный предмет в огонь, в результате чего получил телесные повреждения."Пистолет принадлежал сожителю матери ребёнка, который пояснил, что нашёл патроны с оружием после смерти деда в 2020 году в гараже и хранил их дома", - сообщает МВД по региону.СУСК РФ по области начал проверку. "В рамках осмотра места происшествия изъят сигнальный шумовой револьвер, который с постановлением следователя представлен экспертам с постановкой вопроса о возможном изменении конструкции, что, в свою очередь, уголовно-наказуемо. По результатам проведения проверочных мероприятий будет дана процессуальная оценка всем рассматриваемым обстоятельствам", - сообщает областной следком.

https://ria.ru/20220611/rebenok-1794818427.html

оренбургская область

россия

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, оренбургская область, россия, оренбург, следственный комитет россии (ск рф)