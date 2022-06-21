Ребенок выстрелил в маленького брата из сигнального револьвера родителей
МВД по Оренбургской области: ребенок, играя оружием, выстрелил в маленького брата
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
УФА, 21 июн – РИА Новости. Восьмилетний ребенок в оренбургском Орске в ходе игры с сигнальным револьвером родителей выстрелил в пятилетнего брата, раненый малыш госпитализирован, возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе МВД по Оренбургской области сообщили, что инцидент произошел в частном доме. "Восьмилетний ребенок нашёл в шкафу сигнальный револьвер "Страж" и в ходе игры произвёл из него выстрел в сторону своего 5-летнего брата, причинив проникающее огнестрельное ранение грудной клетки. Раненый малыш госпитализирован", - говорится в сообщении.
При этом, как проинформировали в ведомстве, сначала родители детей сначала дали полиции ложные показания, пояснив, что пятилетний ребенок кинул неустановленный предмет в огонь, в результате чего получил телесные повреждения.
"Пистолет принадлежал сожителю матери ребёнка, который пояснил, что нашёл патроны с оружием после смерти деда в 2020 году в гараже и хранил их дома", - сообщает МВД по региону.
СУСК РФ по области начал проверку. "В рамках осмотра места происшествия изъят сигнальный шумовой револьвер, который с постановлением следователя представлен экспертам с постановкой вопроса о возможном изменении конструкции, что, в свою очередь, уголовно-наказуемо. По результатам проведения проверочных мероприятий будет дана процессуальная оценка всем рассматриваемым обстоятельствам", - сообщает областной следком.