Рейтинг@Mail.ru
Ребенок выстрелил в маленького брата из сигнального револьвера родителей - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220621/proisshestvie-1796922474.html
Ребенок выстрелил в маленького брата из сигнального револьвера родителей
Ребенок выстрелил в маленького брата из сигнального револьвера родителей - РИА Новости, 21.06.2022
Ребенок выстрелил в маленького брата из сигнального револьвера родителей
Восьмилетний ребенок в оренбургском Орске в ходе игры с сигнальным револьвером родителей выстрелил в пятилетнего брата, раненый малыш госпитализирован,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T09:04
2022-06-21T09:04
происшествия
оренбургская область
россия
оренбург
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
УФА, 21 июн – РИА Новости. Восьмилетний ребенок в оренбургском Орске в ходе игры с сигнальным револьвером родителей выстрелил в пятилетнего брата, раненый малыш госпитализирован, возбуждено уголовное дело.В пресс-службе МВД по Оренбургской области сообщили, что инцидент произошел в частном доме. "Восьмилетний ребенок нашёл в шкафу сигнальный револьвер "Страж" и в ходе игры произвёл из него выстрел в сторону своего 5-летнего брата, причинив проникающее огнестрельное ранение грудной клетки. Раненый малыш госпитализирован", - говорится в сообщении.При этом, как проинформировали в ведомстве, сначала родители детей сначала дали полиции ложные показания, пояснив, что пятилетний ребенок кинул неустановленный предмет в огонь, в результате чего получил телесные повреждения."Пистолет принадлежал сожителю матери ребёнка, который пояснил, что нашёл патроны с оружием после смерти деда в 2020 году в гараже и хранил их дома", - сообщает МВД по региону.СУСК РФ по области начал проверку. "В рамках осмотра места происшествия изъят сигнальный шумовой револьвер, который с постановлением следователя представлен экспертам с постановкой вопроса о возможном изменении конструкции, что, в свою очередь, уголовно-наказуемо. По результатам проведения проверочных мероприятий будет дана процессуальная оценка всем рассматриваемым обстоятельствам", - сообщает областной следком.
https://ria.ru/20220611/rebenok-1794818427.html
оренбургская область
россия
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оренбургская область, россия, оренбург, следственный комитет россии (ск рф)
09:04 21.06.2022
 
Ребенок выстрелил в маленького брата из сигнального револьвера родителей

МВД по Оренбургской области: ребенок, играя оружием, выстрелил в маленького брата

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 21 июн – РИА Новости. Восьмилетний ребенок в оренбургском Орске в ходе игры с сигнальным револьвером родителей выстрелил в пятилетнего брата, раненый малыш госпитализирован, возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе МВД по Оренбургской области сообщили, что инцидент произошел в частном доме. "Восьмилетний ребенок нашёл в шкафу сигнальный револьвер "Страж" и в ходе игры произвёл из него выстрел в сторону своего 5-летнего брата, причинив проникающее огнестрельное ранение грудной клетки. Раненый малыш госпитализирован", - говорится в сообщении.
При этом, как проинформировали в ведомстве, сначала родители детей сначала дали полиции ложные показания, пояснив, что пятилетний ребенок кинул неустановленный предмет в огонь, в результате чего получил телесные повреждения.
"Пистолет принадлежал сожителю матери ребёнка, который пояснил, что нашёл патроны с оружием после смерти деда в 2020 году в гараже и хранил их дома", - сообщает МВД по региону.
СУСК РФ по области начал проверку. "В рамках осмотра места происшествия изъят сигнальный шумовой револьвер, который с постановлением следователя представлен экспертам с постановкой вопроса о возможном изменении конструкции, что, в свою очередь, уголовно-наказуемо. По результатам проведения проверочных мероприятий будет дана процессуальная оценка всем рассматриваемым обстоятельствам", - сообщает областной следком.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 23:33
В Краснодаре по делу о пропаже пятилетнего мальчика задержали его отчима
 
ПроисшествияОренбургская областьРоссияОренбургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала