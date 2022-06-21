https://ria.ru/20220621/proekty-1797012840.html
Газовые проекты могут реализовать на отечественном и китайском оборудовании
Газовые проекты могут реализовать на отечественном и китайском оборудовании - РИА Новости, 21.06.2022
Газовые проекты могут реализовать на отечественном и китайском оборудовании
Компании, реализующие в России крупные газовые проекты, включая проекты по сжижению газа, рассматривают возможности применения отечественных и китайских... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:50
2022-06-21T13:50
2022-06-21T13:50
экономика
россия
спг
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Компании, реализующие в России крупные газовые проекты, включая проекты по сжижению газа, рассматривают возможности применения отечественных и китайских технологий, в том числе решений "под ключ", сообщил РИА Новости директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков."Переориентация может произойти из-за того, что энергокомпании перестраховываются и готовят подушку безопасности в виде пакета альтернатив, которые могут быть применены в случае необходимости. В целом китайские решения вкупе с отечественными не уступают западным аналогам как по качеству, так и по производительности и эффективности", - отметил Кабаков.Так, Амурский газохимический комплекс - инвестиционный проект российского СИБУРа и китайской Sinopec – на прошлой неделе в отчетном видео, размещенном на сайте АГХК, сообщил о ведении работ по подбору российских аналогов оборудования на некритичных участках строительства. В команде проекта считают, что текущая ситуация открывает новые возможности для российских поставщиков.В свою очередь, "Новатэк" изучает варианты замены импортных турбин на российские. В качестве альтернативы компания рассматривает технологическое оборудование для "Арктик СПГ 2", которое может поставить российское предприятие "Силовые машины", сообщил на ПМЭФ-2022 генеральный директор "Силовых машин" Александр Конюхов.Ранее на ПМЭФ-2022 первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин указал, что развитие отрасли СПГ в стране может дать толчок для подъема отраслей, производящих отечественное оборудование."Это гигантский заказ для отраслей промышленности. Это весь спектр промышленного оборудования. Отрасль (производства СПГ – ред.) дает предсказуемый 15-летний заказ на оборудование… отрасли будут обеспечены заказами. Отрасль и машиностроительная - это и компрессора, теплообменники, спецматериалы, криогенное оборудование. Это и отрасль судостроения", - перечислил замминистра.
https://ria.ru/20220620/gaz-1796810821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, спг
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Компании, реализующие в России крупные газовые проекты, включая проекты по сжижению газа, рассматривают возможности применения отечественных и китайских технологий, в том числе решений "под ключ", сообщил РИА Новости директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.
"Переориентация может произойти из-за того, что энергокомпании перестраховываются и готовят подушку безопасности в виде пакета альтернатив, которые могут быть применены в случае необходимости. В целом китайские решения вкупе с отечественными не уступают западным аналогам как по качеству, так и по производительности и эффективности", - отметил Кабаков.
Так, Амурский газохимический комплекс - инвестиционный проект российского СИБУРа
и китайской Sinopec
– на прошлой неделе в отчетном видео, размещенном на сайте АГХК, сообщил о ведении работ по подбору российских аналогов оборудования на некритичных участках строительства. В команде проекта считают, что текущая ситуация открывает новые возможности для российских поставщиков.
В свою очередь, "Новатэк
" изучает варианты замены импортных турбин на российские. В качестве альтернативы компания рассматривает технологическое оборудование для "Арктик СПГ 2
", которое может поставить российское предприятие "Силовые машины
", сообщил на ПМЭФ
-2022 генеральный директор "Силовых машин" Александр Конюхов.
"Строящийся в районе Усть-Луги в Ленинградской области Комплекс по переработке этансодержащего газа (совместный проект "Газпрома" и "РусГазДобычи") может привлечь в случае необходимости китайские технологические решения. Если потребуется, они могут быть задействованы в проекте при сохранении директивных сроков", - полагает Кабаков.
Ранее на ПМЭФ-2022 первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин
указал, что развитие отрасли СПГ в стране может дать толчок для подъема отраслей, производящих отечественное оборудование.
"Это гигантский заказ для отраслей промышленности. Это весь спектр промышленного оборудования. Отрасль (производства СПГ – ред.) дает предсказуемый 15-летний заказ на оборудование… отрасли будут обеспечены заказами. Отрасль и машиностроительная - это и компрессора, теплообменники, спецматериалы, криогенное оборудование. Это и отрасль судостроения", - перечислил замминистра.