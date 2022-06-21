Пригожин призвал создать общероссийский союз музыкальных деятелей

"Нужен единый профсоюз музыкальных деятелей России, в котором принимали бы участие менеджеры и концертные агентства. Нужен единый союз, общероссийский союз музыкальных деятелей – один единственный, в котором будут присутствовать все представители отрасли. И выбрать одного лидера, который будет решать все задачи", – сказал он РИА Новости на открытии Московской недели моды.