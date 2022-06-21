https://ria.ru/20220621/prigozhin-1796939925.html
Пригожин призвал создать общероссийский союз музыкальных деятелей
Пригожин призвал создать общероссийский союз музыкальных деятелей - РИА Новости, 21.06.2022
Пригожин призвал создать общероссийский союз музыкальных деятелей
Иосиф Пригожин посчитал, что нужно создать единый общероссийский союз музыкальных деятелей. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T10:39
2022-06-21T10:39
2022-06-21T10:39
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иосиф пригожин
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МОСКВА, 21 июн – РИА новости. Иосиф Пригожин посчитал, что нужно создать единый общероссийский союз музыкальных деятелей.Пригожин добавил, что, как представитель отрасли, может защищать ее интересы, но не свои собственные. По его словам, выборы в такой союз должны проводиться путем голосования.Ранее Лев Лещенко предложил собрать симпозиум деятелей культуры для решения проблем.
https://ria.ru/20220519/baskov-1789441581.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, иосиф пригожин, шоу-бизнес
Пригожин призвал создать общероссийский союз музыкальных деятелей
Продюсер Иосиф Пригожин призвал создать общероссийский союз музыкальных деятелей
МОСКВА, 21 июн – РИА новости. Иосиф Пригожин посчитал, что нужно создать единый общероссийский союз музыкальных деятелей.
"Нужен единый профсоюз музыкальных деятелей России, в котором принимали бы участие менеджеры и концертные агентства. Нужен единый союз, общероссийский союз музыкальных деятелей – один единственный, в котором будут присутствовать все представители отрасли. И выбрать одного лидера, который будет решать все задачи", – сказал он РИА Новости на открытии Московской недели моды.
Пригожин добавил, что, как представитель отрасли, может защищать ее интересы, но не свои собственные. По его словам, выборы в такой союз должны проводиться путем голосования.
"Этот выбор должен быть сделан большинством. Голосованием, как на выборах. Возглавлять должен менеджер, человек, который знает, как управлять коллективом", – заключил продюсер.
Ранее Лев Лещенко предложил
собрать симпозиум деятелей культуры для решения проблем.