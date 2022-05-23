Рейтинг@Mail.ru
Лещенко предложил собрать симпозиум деятелей культуры для решения проблем - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220523/leschenko-1790154197.html
Лещенко предложил собрать симпозиум деятелей культуры для решения проблем
Лещенко предложил собрать симпозиум деятелей культуры для решения проблем - РИА Новости, 23.05.2022
Лещенко предложил собрать симпозиум деятелей культуры для решения проблем
Певец Лев Лещенко предложил собрать "огромный симпозиум" деятелей культуры, чтобы решить проблемные вопросы, касающиеся, в том числе, музыкальной индустрии. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:47
2022-05-23T13:47
культура
виктор дробыш
денис майданов
лев лещенко
новости культуры
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770280899_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b46e788032d7662ca9626e584da5d7f0.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Певец Лев Лещенко предложил собрать "огромный симпозиум" деятелей культуры, чтобы решить проблемные вопросы, касающиеся, в том числе, музыкальной индустрии."Только объединив усилия, мы выживем во всей этой ситуации. Всех людей, которые работают в культуре, нужно собрать вместе. У нас нет профсоюза работников культуры, а это единственная организация, которая могла бы быстро спасти ситуацию. Поэтому нужно собрать огромный симпозиум, где соберутся тысячи людей, работников культуры. Экономические же есть форумы, а нам нужен свой форум. Надо сделать мощный форум, собрать его в Питере или в Москве", — сказал Лещенко на пресс-конференции.Эту идею поддержали продюсер Иосиф Пригожин, композитор Виктор Дробыш и певец Денис Майданов.
https://ria.ru/20220523/music-1790101648.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770280899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9014433289a5777c3751798dd5882cf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор дробыш, денис майданов, лев лещенко, новости культуры, музыка
13:47 23.05.2022
 
Лещенко предложил собрать симпозиум деятелей культуры для решения проблем

Лев Лещенко предложил собрать "огромный симпозиум" деятелей культуры для решения проблем

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Лев Лещенко на концерте в Государственном Кремлевском дворце
Певец Лев Лещенко на концерте в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Певец Лев Лещенко предложил собрать "огромный симпозиум" деятелей культуры, чтобы решить проблемные вопросы, касающиеся, в том числе, музыкальной индустрии.
"Только объединив усилия, мы выживем во всей этой ситуации. Всех людей, которые работают в культуре, нужно собрать вместе. У нас нет профсоюза работников культуры, а это единственная организация, которая могла бы быстро спасти ситуацию. Поэтому нужно собрать огромный симпозиум, где соберутся тысячи людей, работников культуры. Экономические же есть форумы, а нам нужен свой форум. Надо сделать мощный форум, собрать его в Питере или в Москве", — сказал Лещенко на пресс-конференции.
Эту идею поддержали продюсер Иосиф Пригожин, композитор Виктор Дробыш и певец Денис Майданов.
Скрипка - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 11:02Культура
В Италии оркестр отказался выступать на конкурсе после исключения россиянок
 
КультураВиктор ДробышДенис МайдановЛев ЛещенкоНовости культурыМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала