https://ria.ru/20220523/leschenko-1790154197.html

Лещенко предложил собрать симпозиум деятелей культуры для решения проблем

Лещенко предложил собрать симпозиум деятелей культуры для решения проблем - РИА Новости, 23.05.2022

Лещенко предложил собрать симпозиум деятелей культуры для решения проблем

Певец Лев Лещенко предложил собрать "огромный симпозиум" деятелей культуры, чтобы решить проблемные вопросы, касающиеся, в том числе, музыкальной индустрии. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:47

2022-05-23T13:47

2022-05-23T13:47

культура

виктор дробыш

денис майданов

лев лещенко

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Певец Лев Лещенко предложил собрать "огромный симпозиум" деятелей культуры, чтобы решить проблемные вопросы, касающиеся, в том числе, музыкальной индустрии."Только объединив усилия, мы выживем во всей этой ситуации. Всех людей, которые работают в культуре, нужно собрать вместе. У нас нет профсоюза работников культуры, а это единственная организация, которая могла бы быстро спасти ситуацию. Поэтому нужно собрать огромный симпозиум, где соберутся тысячи людей, работников культуры. Экономические же есть форумы, а нам нужен свой форум. Надо сделать мощный форум, собрать его в Питере или в Москве", — сказал Лещенко на пресс-конференции.Эту идею поддержали продюсер Иосиф Пригожин, композитор Виктор Дробыш и певец Денис Майданов.

https://ria.ru/20220523/music-1790101648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

виктор дробыш, денис майданов, лев лещенко, новости культуры, музыка