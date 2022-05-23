https://ria.ru/20220523/leschenko-1790154197.html
Лещенко предложил собрать симпозиум деятелей культуры для решения проблем
Лещенко предложил собрать симпозиум деятелей культуры для решения проблем - РИА Новости, 23.05.2022
Лещенко предложил собрать симпозиум деятелей культуры для решения проблем
Певец Лев Лещенко предложил собрать "огромный симпозиум" деятелей культуры, чтобы решить проблемные вопросы, касающиеся, в том числе, музыкальной индустрии. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:47
2022-05-23T13:47
2022-05-23T13:47
культура
виктор дробыш
денис майданов
лев лещенко
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Певец Лев Лещенко предложил собрать "огромный симпозиум" деятелей культуры, чтобы решить проблемные вопросы, касающиеся, в том числе, музыкальной индустрии."Только объединив усилия, мы выживем во всей этой ситуации. Всех людей, которые работают в культуре, нужно собрать вместе. У нас нет профсоюза работников культуры, а это единственная организация, которая могла бы быстро спасти ситуацию. Поэтому нужно собрать огромный симпозиум, где соберутся тысячи людей, работников культуры. Экономические же есть форумы, а нам нужен свой форум. Надо сделать мощный форум, собрать его в Питере или в Москве", — сказал Лещенко на пресс-конференции.Эту идею поддержали продюсер Иосиф Пригожин, композитор Виктор Дробыш и певец Денис Майданов.
https://ria.ru/20220523/music-1790101648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор дробыш, денис майданов, лев лещенко, новости культуры, музыка
Лещенко предложил собрать симпозиум деятелей культуры для решения проблем
Лев Лещенко предложил собрать "огромный симпозиум" деятелей культуры для решения проблем
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Певец Лев Лещенко предложил собрать "огромный симпозиум" деятелей культуры, чтобы решить проблемные вопросы, касающиеся, в том числе, музыкальной индустрии.
"Только объединив усилия, мы выживем во всей этой ситуации. Всех людей, которые работают в культуре, нужно собрать вместе. У нас нет профсоюза работников культуры, а это единственная организация, которая могла бы быстро спасти ситуацию. Поэтому нужно собрать огромный симпозиум, где соберутся тысячи людей, работников культуры. Экономические же есть форумы, а нам нужен свой форум. Надо сделать мощный форум, собрать его в Питере или в Москве", — сказал Лещенко на пресс-конференции.
Эту идею поддержали продюсер Иосиф Пригожин, композитор Виктор Дробыш и певец Денис Майданов.