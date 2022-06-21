https://ria.ru/20220621/pravitelstvo-1797164781.html

Правительство России утвердило гранты для детских оздоровительных лагерей

Правительство России утвердило гранты для детских оздоровительных лагерей - РИА Новости, 21.06.2022

Правительство России утвердило гранты для детских оздоровительных лагерей

Правительство России утвердило гранты для детских оздоровительных лагерей, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T21:10

2022-06-21T21:10

2022-06-21T21:10

общество

россия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство России утвердило гранты для детских оздоровительных лагерей, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Гранты предоставляются организациям отдыха детей и их оздоровления, индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей", - говорится в документе.Согласно постановлению, предоставление грантов осуществляется Министерством просвещения России для реализации мероприятия "В организации отдыха детей и их оздоровления созданы условия для отдыха и оздоровления детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья".

https://ria.ru/20220621/istoriya-1797138072.html

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общество, россия