https://ria.ru/20220621/pravitelstvo-1797164781.html
Правительство России утвердило гранты для детских оздоровительных лагерей
Правительство России утвердило гранты для детских оздоровительных лагерей - РИА Новости, 21.06.2022
Правительство России утвердило гранты для детских оздоровительных лагерей
Правительство России утвердило гранты для детских оздоровительных лагерей, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T21:10
2022-06-21T21:10
2022-06-21T21:10
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство России утвердило гранты для детских оздоровительных лагерей, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Гранты предоставляются организациям отдыха детей и их оздоровления, индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей", - говорится в документе.Согласно постановлению, предоставление грантов осуществляется Министерством просвещения России для реализации мероприятия "В организации отдыха детей и их оздоровления созданы условия для отдыха и оздоровления детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья".
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общество, россия
Правительство России утвердило гранты для детских оздоровительных лагерей
Правительство России утвердило гранты для детских оздоровительных лагерей