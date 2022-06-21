https://ria.ru/20220621/postradavshie-1796932574.html

В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе по буровым вышкам

В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе по буровым вышкам - РИА Новости, 21.06.2022

В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе по буровым вышкам

Состояние двоих пострадавших после вчерашнего удара украинских военных по платформам "Черноморнефтегаза" опасений не вызывает, у них ожоги, состояние средней... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T09:40

2022-06-21T09:40

2022-06-21T10:07

специальная военная операция на украине

происшествия

республика крым

ольга ковитиди

украина

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Состояние двоих пострадавших после вчерашнего удара украинских военных по платформам "Черноморнефтегаза" опасений не вызывает, у них ожоги, состояние средней степени тяжести, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.По словам сенатора, состояние пострадавших находится на жестком контроле главы республики Сергея Аксёнова.Она сообщила, что родным и близким пострадавших и пропавших после удара украинских военных оказывается психологическая помощь, специалисты уже прибыли на место.Ковитиди уточнила, что опасений не вызывает состояние и третьего пострадавшего после атаки, у него осколочное ранение ног.Сенатор подчеркнула, что всем троим раненым была вовремя оказана медицинская помощь квалифицированными специалистами.

https://ria.ru/20220621/propavshie-1796933044.html

республика крым

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым, ольга ковитиди, украина