https://ria.ru/20220621/postradavshie-1796932574.html
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе по буровым вышкам
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе по буровым вышкам - РИА Новости, 21.06.2022
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе по буровым вышкам
Состояние двоих пострадавших после вчерашнего удара украинских военных по платформам "Черноморнефтегаза" опасений не вызывает, у них ожоги, состояние средней... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T09:40
2022-06-21T09:40
2022-06-21T10:07
специальная военная операция на украине
происшествия
республика крым
ольга ковитиди
украина
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Состояние двоих пострадавших после вчерашнего удара украинских военных по платформам "Черноморнефтегаза" опасений не вызывает, у них ожоги, состояние средней степени тяжести, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.По словам сенатора, состояние пострадавших находится на жестком контроле главы республики Сергея Аксёнова.Она сообщила, что родным и близким пострадавших и пропавших после удара украинских военных оказывается психологическая помощь, специалисты уже прибыли на место.Ковитиди уточнила, что опасений не вызывает состояние и третьего пострадавшего после атаки, у него осколочное ранение ног.Сенатор подчеркнула, что всем троим раненым была вовремя оказана медицинская помощь квалифицированными специалистами.
https://ria.ru/20220621/propavshie-1796933044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, ольга ковитиди, украина
09:40 21.06.2022 (обновлено: 10:07 21.06.2022)
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе по буровым вышкам
Ковитиди: состояние трех пострадавших при ударе по буровым вышкам опасения не вызывает
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Состояние двоих пострадавших после вчерашнего удара украинских военных по платформам "Черноморнефтегаза" опасений не вызывает, у них ожоги, состояние средней степени тяжести, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Их состояние опасений не вызывает, реанимационные действия не требуются. Состояние средней степени тяжести", - сказала она.
По словам сенатора, состояние пострадавших находится на жестком контроле главы республики Сергея Аксёнова.
Она сообщила, что родным и близким пострадавших и пропавших после удара украинских военных оказывается психологическая помощь, специалисты уже прибыли на место.
Ковитиди уточнила, что опасений не вызывает состояние и третьего пострадавшего после атаки, у него осколочное ранение ног.
"Извлечены осколки, в дальнейшем операции не понадобится, его жизни ничего не угрожает", - сообщила она.
Сенатор подчеркнула, что всем троим раненым была вовремя оказана медицинская помощь квалифицированными специалистами.