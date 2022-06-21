11:01 21.06.2022 (обновлено: 12:03 21.06.2022)
Посол ЕС прибыл в МИД России из-за запрета транзита товаров через Литву
Посол ЕС прибыл в МИД на фоне запрета транзита товаров в Калининградскую область
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол Европейского союза в России Маркус Эдерер у здания Министерства иностранных дел России в Москве
Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер у здания Министерства иностранных дел России в Москве
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Посол ЕС Маркус Эдерер прибыл в МИД России в связи с решением Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область.
Как передает корреспондент РИА Новости, машина посла только что подъехала к зданию на Смоленской площади.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что послу ЕС выдвинут условия.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. По его словам, эта ситуация требует глубокого анализа, который проведут в течение следующих нескольких дней, после чего будут приняты ответные меры.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право по защите национальных интересов, если ограничения не отменят.