https://ria.ru/20220621/posol-1796950062.html

Посол ЕС прибыл в МИД России из-за запрета транзита товаров через Литву

Посол ЕС прибыл в МИД России из-за запрета транзита товаров через Литву - РИА Новости, 21.06.2022

Посол ЕС прибыл в МИД России из-за запрета транзита товаров через Литву

Посол ЕС Маркус Эдерер прибыл в МИД России в связи с решением Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:01

2022-06-21T11:01

2022-06-21T12:03

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

калининградская область

литва

россия

санкции в отношении россии

антон алиханов

мария захарова

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Посол ЕС Маркус Эдерер прибыл в МИД России в связи с решением Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область.Как передает корреспондент РИА Новости, машина посла только что подъехала к зданию на Смоленской площади.Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что послу ЕС выдвинут условия.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. По его словам, эта ситуация требует глубокого анализа, который проведут в течение следующих нескольких дней, после чего будут приняты ответные меры.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право по защите национальных интересов, если ограничения не отменят.

https://ria.ru/20220621/tovary-1796932416.html

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

калининградская область

литва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, калининградская область, литва, россия, санкции в отношении россии, антон алиханов, мария захарова, в мире