Рейтинг@Mail.ru
Посол ЕС прибыл в МИД России из-за запрета транзита товаров через Литву - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220621/posol-1796950062.html
Посол ЕС прибыл в МИД России из-за запрета транзита товаров через Литву
Посол ЕС прибыл в МИД России из-за запрета транзита товаров через Литву - РИА Новости, 21.06.2022
Посол ЕС прибыл в МИД России из-за запрета транзита товаров через Литву
Посол ЕС Маркус Эдерер прибыл в МИД России в связи с решением Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:01
2022-06-21T12:03
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
калининградская область
литва
россия
санкции в отношении россии
антон алиханов
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796951242_0:0:3132:1761_1920x0_80_0_0_a03c86e894dba13e5f958151ec4f6e4f.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Посол ЕС Маркус Эдерер прибыл в МИД России в связи с решением Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область.Как передает корреспондент РИА Новости, машина посла только что подъехала к зданию на Смоленской площади.Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что послу ЕС выдвинут условия.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. По его словам, эта ситуация требует глубокого анализа, который проведут в течение следующих нескольких дней, после чего будут приняты ответные меры.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право по защите национальных интересов, если ограничения не отменят.
https://ria.ru/20220621/tovary-1796932416.html
https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html
калининградская область
литва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796951242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_98e8741e14e6e25a36cdafd7248fc2ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, калининградская область, литва, россия, санкции в отношении россии, антон алиханов, мария захарова, в мире
11:01 21.06.2022 (обновлено: 12:03 21.06.2022)
 
Посол ЕС прибыл в МИД России из-за запрета транзита товаров через Литву

Посол ЕС прибыл в МИД на фоне запрета транзита товаров в Калининградскую область

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол Европейского союза в России Маркус Эдерер у здания Министерства иностранных дел России в Москве
Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер у здания Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер у здания Министерства иностранных дел России в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Посол ЕС Маркус Эдерер прибыл в МИД России в связи с решением Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область.
Как передает корреспондент РИА Новости, машина посла только что подъехала к зданию на Смоленской площади.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
09:39
Опубликован список запрещенных к провозу через Литву в Калининград товаров
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что послу ЕС выдвинут условия.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. По его словам, эта ситуация требует глубокого анализа, который проведут в течение следующих нескольких дней, после чего будут приняты ответные меры.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право по защите национальных интересов, если ограничения не отменят.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
08:00
Блокада Калининграда. Что Литва может получить в ответ
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзКалининградская областьЛитваРоссияСанкции в отношении РоссииАнтон АлихановМария ЗахароваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала