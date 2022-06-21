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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 21.06.2022
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Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 21.06.2022
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T07:56
2022-06-21T07:56
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять периферия циклона с запала. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, наиболее сильными они ожидаются в южной половине региона. Максимальная температура плюс 17-19 градусов в Москве, в Подмосковье от 15 до 20", — сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет восточным, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и к вечеру достигнет 736 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода, михаил леус, центр "фобос"
07:56 21.06.2022
 
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и до плюс 19 градусов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина под зонтом на одной из улиц в Москве
Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет определять периферия циклона с запала. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, наиболее сильными они ожидаются в южной половине региона. Максимальная температура плюс 17-19 градусов в Москве, в Подмосковье от 15 до 20", — сообщил Леус.
Синоптик также отметил, что ветер будет восточным, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и к вечеру достигнет 736 миллиметров ртутного столба.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 14:06
Синоптик рассказал о погоде в Москве в последние недели июня
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ПогодаМихаил ЛеусЦентр "Фобос"
 
 
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