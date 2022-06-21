https://ria.ru/20220621/pogoda-1796918585.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 21.06.2022

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T07:56

2022-06-21T07:56

2022-06-21T07:56

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять периферия циклона с запала. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, наиболее сильными они ожидаются в южной половине региона. Максимальная температура плюс 17-19 градусов в Москве, в Подмосковье от 15 до 20", — сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет восточным, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и к вечеру достигнет 736 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220619/pogoda-1796556663.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), погода, михаил леус, центр "фобос"