https://ria.ru/20220621/pogoda-1796918585.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 21.06.2022
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T07:56
2022-06-21T07:56
2022-06-21T07:56
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
михаил леус
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741433923_0:238:3072:1965_1920x0_80_0_0_139b6142cdfc31f3b378fa600b0a6f4f.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять периферия циклона с запала. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, наиболее сильными они ожидаются в южной половине региона. Максимальная температура плюс 17-19 градусов в Москве, в Подмосковье от 15 до 20", — сообщил Леус.Синоптик также отметил, что ветер будет восточным, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и к вечеру достигнет 736 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220619/pogoda-1796556663.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741433923_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_bd7f56d97119d51a7f6af6c67959e2ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), погода, михаил леус, центр "фобос"
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и до плюс 19 градусов