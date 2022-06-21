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Пассажирские поезда из Мелитополя в Крым запустят с 1 июля

Пассажирские поезда из Мелитополя в Крым запустят с 1 июля - РИА Новости, 21.06.2022

Пассажирские поезда из Мелитополя в Крым запустят с 1 июля

Между Мелитополем и Крымом с 1 июля в тестовом режиме запустят железнодорожное сообщение, сообщил генеральный директор "Мелитопольских железных дорог" Алексей... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T19:38

2022-06-21T19:38

2022-06-21T20:15

железная дорога

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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Между Мелитополем и Крымом с 1 июля в тестовом режиме запустят железнодорожное сообщение, сообщил генеральный директор "Мелитопольских железных дорог" Алексей Ефремов."Пассажиры будут обеспечены всем необходимым. Это эпохальное событие, которое впервые за восемь лет соединит два региона", — заявил он.Уточняется, что тестовый поезд будет состоять из трех вагонов общей вместимостью 250 пассажиров.Ефимов отметил, что грузовое сообщение с Крымом уже действует, инфраструктурный узел оживает.В июне глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко заявила о начале подготовки к референдуму о воссоединении с Россией. По ее словам, жители города выбрали "мир и строительство новой жизни".Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать российскими субъектами.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по освобождению Донбасса. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220612/pasporta-1794925011.html

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По квоте и без экзаменов: абитуриенты Мелитополя поступают в вузы России Выпускники школ Мелитополя теперь могут поступить в российские вузы по квоте и без экзаменов. Им выделят стипендию и место в общежитии. Студенты Мелитопольского государственного университета, которые ранее обучались на контрактной основе, смогут перейти на бесплатную форму обучения и получать стипендию в случае успешной сдачи сессии. 2022-06-21T19:38 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

железная дорога, россия, украина, республика крым, мелитополь, в мире