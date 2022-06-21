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Пассажирские поезда из Мелитополя в Крым запустят с 1 июля - РИА Новости, 21.06.2022
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Пассажирские поезда из Мелитополя в Крым запустят с 1 июля
Пассажирские поезда из Мелитополя в Крым запустят с 1 июля - РИА Новости, 21.06.2022
Пассажирские поезда из Мелитополя в Крым запустят с 1 июля
Между Мелитополем и Крымом с 1 июля в тестовом режиме запустят железнодорожное сообщение, сообщил генеральный директор "Мелитопольских железных дорог" Алексей... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T19:38
2022-06-21T20:15
железная дорога
россия
украина
республика крым
мелитополь
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Между Мелитополем и Крымом с 1 июля в тестовом режиме запустят железнодорожное сообщение, сообщил генеральный директор "Мелитопольских железных дорог" Алексей Ефремов."Пассажиры будут обеспечены всем необходимым. Это эпохальное событие, которое впервые за восемь лет соединит два региона", — заявил он.Уточняется, что тестовый поезд будет состоять из трех вагонов общей вместимостью 250 пассажиров.Ефимов отметил, что грузовое сообщение с Крымом уже действует, инфраструктурный узел оживает.В июне глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко заявила о начале подготовки к референдуму о воссоединении с Россией. По ее словам, жители города выбрали "мир и строительство новой жизни".Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать российскими субъектами.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по освобождению Донбасса. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220612/pasporta-1794925011.html
россия
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республика крым
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По квоте и без экзаменов: абитуриенты Мелитополя поступают в вузы России
Выпускники школ Мелитополя теперь могут поступить в российские вузы по квоте и без экзаменов. Им выделят стипендию и место в общежитии. Студенты Мелитопольского государственного университета, которые ранее обучались на контрактной основе, смогут перейти на бесплатную форму обучения и получать стипендию в случае успешной сдачи сессии.
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железная дорога, россия, украина, республика крым, мелитополь, в мире
19:38 21.06.2022 (обновлено: 20:15 21.06.2022)
 
Пассажирские поезда из Мелитополя в Крым запустят с 1 июля

Железнодорожное сообщение между Мелитополем и Крымом запустят с 1 июля в тестовом режиме

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоезд Крымской железной дороги
Поезд Крымской железной дороги - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поезд Крымской железной дороги. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Между Мелитополем и Крымом с 1 июля в тестовом режиме запустят железнодорожное сообщение, сообщил генеральный директор "Мелитопольских железных дорог" Алексей Ефремов.
"Пассажиры будут обеспечены всем необходимым. Это эпохальное событие, которое впервые за восемь лет соединит два региона", — заявил он.
Уточняется, что тестовый поезд будет состоять из трех вагонов общей вместимостью 250 пассажиров.
Ефимов отметил, что грузовое сообщение с Крымом уже действует, инфраструктурный узел оживает.
В июне глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко заявила о начале подготовки к референдуму о воссоединении с Россией. По ее словам, жители города выбрали "мир и строительство новой жизни".
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать российскими субъектами.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по освобождению Донбасса. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В душе мы были всегда близки – жители Мелитополя получили российские паспорта - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 17:49
"В душе мы были всегда близки" – жители Мелитополя получили паспорта РФТоржественная церемония получения российских паспортов прошла в здании горадминистрации Мелитополя. Документ жителям города вручил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, который пообещал горожанам, что "Россия никуда не уйдет". 
 
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