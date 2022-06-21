19:38 21.06.2022 (обновлено: 20:15 21.06.2022)
Пассажирские поезда из Мелитополя в Крым запустят с 1 июля
Железнодорожное сообщение между Мелитополем и Крымом запустят с 1 июля в тестовом режиме
Поезд Крымской железной дороги. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Между Мелитополем и Крымом с 1 июля в тестовом режиме запустят железнодорожное сообщение, сообщил генеральный директор "Мелитопольских железных дорог" Алексей Ефремов.
"Пассажиры будут обеспечены всем необходимым. Это эпохальное событие, которое впервые за восемь лет соединит два региона", — заявил он.
Уточняется, что тестовый поезд будет состоять из трех вагонов общей вместимостью 250 пассажиров.
Ефимов отметил, что грузовое сообщение с Крымом уже действует, инфраструктурный узел оживает.
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