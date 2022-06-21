https://ria.ru/20220621/pobeda-1796989789.html
Мишустин призвал не допустить искажения истории Победы
Мишустин призвал не допустить искажения истории Победы - РИА Новости, 21.06.2022
Мишустин призвал не допустить искажения истории Победы
Долг нынешних и будущих поколений - сохранить память о Великой Отечественной войне и не дать переписать историю Великой Победы, заявил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:48
2022-06-21T12:48
2022-06-21T12:48
в мире
россия
евразийский экономический союз
белоруссия
михаил мишустин
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782380208_0:0:3137:1764_1920x0_80_0_0_2aabb0ee6702da5a4e88b26e56cdbe1f.jpg
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Долг нынешних и будущих поколений - сохранить память о Великой Отечественной войне и не дать переписать историю Великой Победы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске во вторник."22 июня, 81 год назад, началась Великая Отечественная война, которая унесла десятки миллионов жизней наших народов. И в России этот день объявлен Днем памяти и скорби. Наши братские народы героически сражались на фронтах и самоотверженно трудились в тылу. Долг нашего времени, будущих поколений сохранить память о Великой Отечественной войне и не дать переписать историю нашей Победы", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220604/minsk-1793182776.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782337423_0:0:2864:2148_1920x0_80_0_0_a001cd82b29487a639f8706ac08e71f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, евразийский экономический союз, белоруссия, михаил мишустин, минск
Мишустин призвал не допустить искажения истории Победы
Мишустин: долг нынешнего и будущих поколений — не дать переписать историю Великой Победы