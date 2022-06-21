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Мишустин призвал не допустить искажения истории Победы - РИА Новости, 21.06.2022
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Мишустин призвал не допустить искажения истории Победы
Мишустин призвал не допустить искажения истории Победы - РИА Новости, 21.06.2022
Мишустин призвал не допустить искажения истории Победы
Долг нынешних и будущих поколений - сохранить память о Великой Отечественной войне и не дать переписать историю Великой Победы, заявил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:48
2022-06-21T12:48
в мире
россия
евразийский экономический союз
белоруссия
михаил мишустин
минск
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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Долг нынешних и будущих поколений - сохранить память о Великой Отечественной войне и не дать переписать историю Великой Победы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске во вторник."22 июня, 81 год назад, началась Великая Отечественная война, которая унесла десятки миллионов жизней наших народов. И в России этот день объявлен Днем памяти и скорби. Наши братские народы героически сражались на фронтах и самоотверженно трудились в тылу. Долг нашего времени, будущих поколений сохранить память о Великой Отечественной войне и не дать переписать историю нашей Победы", - сказал Мишустин.
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в мире, россия, евразийский экономический союз, белоруссия, михаил мишустин, минск
12:48 21.06.2022
 
Мишустин призвал не допустить искажения истории Победы

Мишустин: долг нынешнего и будущих поколений — не дать переписать историю Великой Победы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Долг нынешних и будущих поколений - сохранить память о Великой Отечественной войне и не дать переписать историю Великой Победы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске во вторник.
"22 июня, 81 год назад, началась Великая Отечественная война, которая унесла десятки миллионов жизней наших народов. И в России этот день объявлен Днем памяти и скорби. Наши братские народы героически сражались на фронтах и самоотверженно трудились в тылу. Долг нашего времени, будущих поколений сохранить память о Великой Отечественной войне и не дать переписать историю нашей Победы", - сказал Мишустин.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время возложения цветов к монументу Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 19:15
Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы в Минске
 
В миреРоссияЕвразийский экономический союзБелоруссияМихаил МишустинМинск
 
 
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