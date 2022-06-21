https://ria.ru/20220621/pobeda-1796989789.html

Мишустин призвал не допустить искажения истории Победы

Мишустин призвал не допустить искажения истории Победы - РИА Новости, 21.06.2022

Мишустин призвал не допустить искажения истории Победы

Долг нынешних и будущих поколений - сохранить память о Великой Отечественной войне и не дать переписать историю Великой Победы, заявил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:48

2022-06-21T12:48

2022-06-21T12:48

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евразийский экономический союз

белоруссия

михаил мишустин

минск

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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Долг нынешних и будущих поколений - сохранить память о Великой Отечественной войне и не дать переписать историю Великой Победы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске во вторник."22 июня, 81 год назад, началась Великая Отечественная война, которая унесла десятки миллионов жизней наших народов. И в России этот день объявлен Днем памяти и скорби. Наши братские народы героически сражались на фронтах и самоотверженно трудились в тылу. Долг нашего времени, будущих поколений сохранить память о Великой Отечественной войне и не дать переписать историю нашей Победы", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220604/minsk-1793182776.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, евразийский экономический союз, белоруссия, михаил мишустин, минск