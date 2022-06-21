https://ria.ru/20220621/plesen-1796963404.html

Нижегородские врачи впервые удалили "черную плесень" у переболевшего COVID

Нижегородские врачи впервые удалили "черную плесень" у переболевшего COVID - РИА Новости, 21.06.2022

Нижегородские врачи впервые удалили "черную плесень" у переболевшего COVID

Операцию по удалению грибковой инфекции, так называемой "черной плесени", на лице у переболевшего коронавирусом впервые провели в Нижегородской области,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:36

2022-06-21T11:36

2022-06-21T12:19

распространение коронавируса

здоровье - общество

нижегородская область

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

мукормикоз ("черная плесень")

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн — РИА Новости. Операцию по удалению грибковой инфекции, так называемой "черной плесени", на лице у переболевшего коронавирусом впервые провели в Нижегородской области, сообщила областная клиническая больница имени Семашко.Пациент ковид-госпиталя с распространенной формой мукормикоза поступил в клинику оториноларингологии в начале июня. Врачи на консилиуме решили хирургическим путем удалить пораженные ткани, так как оперативное вмешательство — наиболее эффективный способ лечения заболевания."Операцию выполнила мультидисциплинарная бригада высококвалифицированных специалистов. Ранний послеоперационный период у пациента пока протекает без осложнений", — отметил главврач клиники Николай Миронов.Мукормикоз — это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для больных диабетом, а также для тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности, коронавирусом.Заболевание проявляется в виде некрозов и гнойного воспаления мягких тканей и костных структур, с полной атрофией зрительного нерва, потерей зрения вследствие токсического воздействия на ткани продуктов жизнедеятельности грибка.

https://ria.ru/20220305/plesen-1776637111.html

https://ria.ru/20220620/mutatsiya-1796629249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, нижегородская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мукормикоз ("черная плесень")