https://ria.ru/20220621/plesen-1796963404.html
Нижегородские врачи впервые удалили "черную плесень" у переболевшего COVID
Нижегородские врачи впервые удалили "черную плесень" у переболевшего COVID - РИА Новости, 21.06.2022
Нижегородские врачи впервые удалили "черную плесень" у переболевшего COVID
Операцию по удалению грибковой инфекции, так называемой "черной плесени", на лице у переболевшего коронавирусом впервые провели в Нижегородской области,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:36
2022-06-21T11:36
2022-06-21T12:19
распространение коронавируса
здоровье - общество
нижегородская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мукормикоз ("черная плесень")
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн — РИА Новости. Операцию по удалению грибковой инфекции, так называемой "черной плесени", на лице у переболевшего коронавирусом впервые провели в Нижегородской области, сообщила областная клиническая больница имени Семашко.Пациент ковид-госпиталя с распространенной формой мукормикоза поступил в клинику оториноларингологии в начале июня. Врачи на консилиуме решили хирургическим путем удалить пораженные ткани, так как оперативное вмешательство — наиболее эффективный способ лечения заболевания."Операцию выполнила мультидисциплинарная бригада высококвалифицированных специалистов. Ранний послеоперационный период у пациента пока протекает без осложнений", — отметил главврач клиники Николай Миронов.Мукормикоз — это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для больных диабетом, а также для тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности, коронавирусом.Заболевание проявляется в виде некрозов и гнойного воспаления мягких тканей и костных структур, с полной атрофией зрительного нерва, потерей зрения вследствие токсического воздействия на ткани продуктов жизнедеятельности грибка.
https://ria.ru/20220305/plesen-1776637111.html
https://ria.ru/20220620/mutatsiya-1796629249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, нижегородская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мукормикоз ("черная плесень")
11:36 21.06.2022 (обновлено: 12:19 21.06.2022)
Нижегородские врачи впервые удалили "черную плесень" у переболевшего COVID
Нижегородские врачи впервые удалили "черную плесень" с лица переболевшего COVID-19
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн — РИА Новости.
Операцию по удалению грибковой инфекции, так называемой "черной плесени", на лице у переболевшего коронавирусом впервые провели в Нижегородской области, сообщила
областная клиническая больница имени Семашко.
Пациент ковид-госпиталя с распространенной формой мукормикоза поступил в клинику оториноларингологии в начале июня. Врачи на консилиуме решили хирургическим путем удалить пораженные ткани, так как оперативное вмешательство — наиболее эффективный способ лечения заболевания.
"Операцию выполнила мультидисциплинарная бригада высококвалифицированных специалистов. Ранний послеоперационный период у пациента пока протекает без осложнений", — отметил главврач клиники Николай Миронов.
Мукормикоз — это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для больных диабетом, а также для тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности, коронавирусом.
Заболевание проявляется в виде некрозов и гнойного воспаления мягких тканей и костных структур, с полной атрофией зрительного нерва, потерей зрения вследствие токсического воздействия на ткани продуктов жизнедеятельности грибка.